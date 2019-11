Wackelige Waffenruhe im Gaza-Streifen

Zwei Tage lang haben die Waffen gesprochen, sind Raketen aus Gaza-Stadt in Richtung Israel gestartet und wurden umgekehrt israelische Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen. In der Nacht auf gestern wurde bei einem dieser israelischen Angriffe ein weiterer Anführer der militanten Palästinenserorganisation „Islamischer Dschihad“ getötet. Auslöser der Kriegshandlungen war wie berichtet die Tötung des Dschihad-Anführers Baha Abu al-Atta durch die israelische Luftwaffe. Die Zahl der getöteten Palästinenser betrug 34.

Am frühen Morgen hatten sich schließlich die feindlichen Parteien auf eine Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt. Obwohl danach noch vereinzelt Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden sein sollen, hat die brüchige Waffenruhe tagsüber weitgehend gehalten. Unklar blieb, ob es zu einem längeren Waffenstillstand kommen wird. Der Islamische Dschihad und Israel machten dazu unterschiedliche Angaben. Laut Ersterem gehören zur Vereinbarung der Stopp von gezielten Tötungen, der Schutz von palästinensischen Demonstranten, die in der Regel nach dem Freitagsgebet im Grenzgebiet protestieren, und Maßnahmen zur Beendigung der Blockade des Gazastreifens.

Die Waffenruhe war von Ägypten vermittelt worden. Der UNO-Nahost-Gesandte Nikolaj Mladenow rief zuvor alle Beteiligten zu „maximaler Zurückhaltung“ auf. „Ägypten und die UNO haben hart daran gearbeitet, um zu verhindern, dass die gefährlichste Eskalation in und um Gaza zu einem Krieg führt.“ Noch ist die Gefahr nicht gebannt, denn: „Die kommenden Stunden und Tage werden entscheidend sein.“