Während ein 49-Jähriger am Mittwochabend für eine Pinkelpause in einem Gebüsch an der Dr. Karl-Renner-Straße in Enns (Bezirk Linz-Land) verschwand, ist sein E-Bike gestohlen worden. Der Mann hatte sein Rad unversperrt neben der Straße abgestellt.

Als er wenige Minuten später zurückkehrte, war das knapp 1.900 Euro teure Bike verschwunden, informierte die Polizei.