Waffen-Spirale dreht sich wieder

Es geht um atomar bestückbare, landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 bis 5500 Kilometern. In einem 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion fixierten Vertrag (INF-Vertrag) erklärten sich beide Seiten bereit, auf derartige Waffensysteme zu verzichten.

Seit Freitag ist der Deal aber Geschichte. US-Außenminister Mike Pompeo erklärt im Rahmen einer Thailand-Visite, der Vertrag sei nach der Aufkündigung im Februar und einer sechsmonatigen Übergangsfrist nun endgültig obsolet. Begründung: Moskau habe Marschflugkörper in Stellung gebracht, die die vereinbarten Limits verletzen und sei damit „ausschließlich“ für das Scheitern der Abrüstungsbemühungen verantwortlich.

In gleicher Weise äußerte sich das Nato-Kommando in Brüssel: Man unterstütze den Ausstieg der USA „voll und ganz, weil eine Situation nicht haltbar ist, in der sich der Westen an einen Vertrag hält und Russland nicht“.

Seitens der Nato wurde auch angekündigt, auf die in Stellung gebrachten russischen Waffensysteme „in angemessener und verantwortlicher Art“ zu reagieren, zumal davon „Risiken für die Sicherheit der Allianz“ ausgehen. Allerdings zeigt sich das Verteidigungsbündnis bereit, „für den Erhalt einer effektiven internationalen Rüstungskontrolle einzutreten“, wenn Russland nicht wieder mit gezinkten Karten spiele.

Moskau schießt zurück

Der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow wies die Anschuldigungen den Westens postwendend zurück: „Druck, Pressing, Gewalt — das ist nicht die Sprache, mit der wir mit uns reden lassen!“ Vielmehr wittert Russland im Rückzug des Westens aus dem INF-Vertrag den Einstieg in die Stationierung nuklearer Raketen in Westeuropa. Schließlich habe Moskau kurz vor Platzen des Vertrages noch einen freiwilligen Verzicht auf die tatsächliche Stationierung solcher Systeme angeboten, von den USA und der Nato aber keine Antwort bekommen.