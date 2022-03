Wahl-Sonntag für die Katholiken

In der katholischen Kirche Österreichs ist am kommenden Sonntag ein Urnengang angesagt. Am 20. März können 4,3 Millionen Katholikinnen und Katholiken in den rund 3000 Pfarren die Pfarrgemeinderäte wählen. Mindestalter der Wahlberechtigten beträgt jedenfalls 16 Jahre. Die Wahlmodelle sind keineswegs einheitlich, wie „Kathpress“ berichtet. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde mit der Kampagne „mittendrin“ bundesweit für die Teilnahme mobil gemacht.

Wie viele Kandidaten und Kandidatinnen es für die rund 28.000 zu wählenden Sitze in den Pfarrgemeinderäten gibt, wird nicht zentral erfasst. In den Pfarren kommen zudem verschiedene Wahlmodelle zum Tragen. Beim „KandidatInnen-Modell“ werden durch Ankreuzen der Kandidatinnen und Kandidaten am Stimmzettel ein Großteil der Mitglieder des Pfarrgemeinderates gewählt. Neben diesen gewählten Mitgliedern gibt es auch delegierte Mitglieder bzw. qua Amt Mitglieder des PGR.

Beim Urwahl-Modell ist der Stimmzettel wiederum so gestaltet, dass die Wählenden dazu aufgefordert werden, die Personen ihrer Wahl möglichst eindeutig zu benennen, also samt vollständigem Namen, Beruf, Geburtsjahr und Ortsteil. Es werden keine Kandidaten vorgeschlagen. Nach der Wahl müssen die gewählten Personen noch befragt werden, ob sie die Wahl annehmen. In manchen Pfarren gibt es auch Kombinationen beider Modelle, mancherorts werden kirchliche Gruppen eingeladen, aus ihren Reihen Delegierte zu wählen.

Anders als bei politischen Wahlen sind auch jene Katholiken stimmberechtigt, die keinen österreichischen Pass haben. In jenen Diözesen, in denen das Familienwahlrecht zur Anwendung kommt, sind Eltern berechtigt, auch für ihre Kinder eine Stimme abzugeben — wobei es auch hier wieder diözesane Unterschiede gibt.

Die Wahlen zum PGR finden alle fünf Jahre statt. Geleitet werden sie von jeweils einer Wahlkommission und im Rahmen genauer diözesaner Wahlordnungen. Ein erstes Ergebnis wird dem Pastoralamt der jeweiligen Diözese weitergeleitet und der Pfarrgemeinde schriftlich und bei den Gottesdiensten bekanntgegeben. Nach Ende der Fristen für Einspruch oder für die Berufung weiterer PGR-Mitglieder sind bis sechs Wochen nach der Wahl die konstituierenden Sitzungen vorgesehen.