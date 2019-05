Wahlen in den Gemeindestuben

Rund 25.000 Gemeindebedienstete sind am Donnerstag aufgerufen, ihre Personalvertretung (PV) zu wählen. Schon heute gibt es in einigen Dienststellen – vor allem in Alten- und Pflegeheimen – die Möglichkeit, die Stimme abzugeben. Gleichzeitig mit der Personalvertretung werden auch die Gewerkschaftsvertreter gewählt.

Für Bettina Zopf, gf. Vorsitzende der FCG in der Younion OÖ, wäre es höchst an der Zeit, dass auch für die Gemeindebediensteten eine Landesvertretung gewählt wird. Derzeit werde die Personalvertretung nämlich nur auf Gemeinde- oder Verbandsebene bestimmt, aber etwa das Dienstrecht werde auf Landesebene festgelegt. Hier habe derzeit die Gewerkschaft quasi das Vertretungsmonopol.

Schwieriges Pflaster

Vor allem in den Statutarstädten sei es als FCG schwierig, so Zopf. In Wels etwa sei die Hürde für ein Antreten bei der Gewerkschaftswahl so hoch, dass auch die FCG daran scheitert.

In Wels ist auch die Personalvertretungswahl diesmal besonders spannend: Jahrelang hatte in der Messestadt die SPÖ die Macht. Seitdem ein FPÖ-Bürgermeister regiert, sind aber einige Funktionäre „konvertiert“. So tritt der frühere PV-Obmann nun nicht mehr für die FSG an, sondern ist ins blaue Team (2014: 6,6 Prozent) gewechselt, das von FPÖ-Landtagsabgeordneter Silke Lackner angeführt wird.

Spitzenkandidat der FSG (2014: 81,5 Prozent) ist hingegen erneut PV-Obmann Markus Theis. Die Unabhängigen Gewerkschafter (2014: 8,3 Prozent) treten nicht mehr an. Die FCG (2014: 3,7 Prozent) schickt hingegen ein völlig neues Team rund um die Juristin Marlene Steinhuber ins Rennen. Ihr Ziel ist, sowohl in Stimmen als auch in Sitzen zuzulegen. Sie sieht ihr Team auch als Alternative, die ausschließlich die Interessen der Mitarbeiter im Auge hat.