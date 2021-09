Wahlentscheid gilt für sechs Jahre

Kommentar zur OÖ-Wahl.

In Oberösterreich dauert eine Legislaturperiode sechs Jahre. Schon deshalb sollte man sich vor dem Ankreuzen einer Partei und der Entscheidungsträger für die nächsten sechs Jahre nicht von kurzfristigen Überlegungen leiten lassen, sondern genau nachdenken, wer uns wie durch die herausfordernden Zeiten führen kann.

Die Politik mag zwar schnelllebig sein, die getroffenen Entscheidungen begleiten uns aber oft Jahrzehnte. Man denke nur an die frühere Schuldenpolitik im Bund.

In Oberösterreich wurde in den vergangenen Jahren ein restriktiver Null-Schulden-Pakt geschlossen, der sich in der Corona-Pandemie bereits ausgezahlt hat: Denn dadurch hatte das Land OÖ das nötige Kleingeld, um gegensteuern zu können.