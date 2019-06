Wahlverlierer plötzlich Favorit

Der Sonntagabend mit zwei Stunden Verspätung eröffnete EU-Sondergipfel sollte in der Nacht auf heute die Vergabe der EU-Spitzenjobs regeln. So jedenfalls der Plan. „Ich hoffe, dass man mit einem Ergebnis nach Hause kommt, das für alle mehrheitsfähig ist und für Europa Sinn macht“, sagte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein vor ihrem zweiten EU-Gipfel.

Während die Österreicherin „ergebnisoffen“ in den großen Postenschacher ging, hatten die meisten ihrer Kollegen ganz klare Personalvorstellungen. Und die führten dazu, dass mit dem Niederländer Frans Timmermans ausgerechnet ein Vertreter der mit großen Verlusten nur als zweitstärkste Kraft aus den EU-Wahlen hervorgegangenen Sozialdemokraten plötzlich zum Favoriten für die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wurde.

Aber nix war fix

Die Chancen von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber wurden dagegen nur noch als gering eingestuft. Hauptursache dafür war die strikte Ablehnung durch den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Timmermans bezeichnete der Franzose dagegen ebenso wie die liberale Dänin Margrethe Vestager als „geeignet“ für den Job des Kommissionschefs.

Doch fix war vor Beginn des bei Redaktionsschluss noch andauernden Gipfel nichts. „Es werden keine sehr einfachen Verhandlungen“, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Italiens Premier Giuseppe Conte erwartete eine Marathonsitzung. Das Frühstück für heute Früh war jedenfalls vorbereitet.

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte widersprach Berichten, dass es am Rande des G-20-Gipfels in Oskaka schon eine feste Absprache der großen EU-Staaten gegeben habe. Von dort war das Gerücht gekommen, dass Weber ohne Chance sei und sogar Merkel dies schon akzeptiert habe.

ÖVP gegen Timmermans

Der scheidende Präsident des EU-Parlaments, Antonio Tajani, unterstützte gestern weiter Weber. Er glaube nicht, dass man den Job des Kommissionspräsidenten an jemand geben könne, der die Wahl nicht gewonnen habe, so Tajani. Das sah auch Ex-Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) so: „Eine Entscheidung für Timmermans würde den Wählerwillen ignorieren!“ Blümel hält Timmermans Positionen für „keineswegs mehrheitsfähig“. „Speziell in der Migrationspolitik vertritt er linke Positionen, die ganz klar abgewählt wurden.“

Opfert sich Weber?

Gerüchten zufolge wollte Weber selbst einem großen Kompromiss nicht im Weg stehen. Leer ausgehen dürfte er aber auf keinen Fall. So wurde er als möglicher EU-Parlamentspräsident gehandelt.

Spätestens heute Früh sollte das Personalpaket geschnürt sein. Zumindest war es das Ziel nicht nur Brigitte Bierleins.