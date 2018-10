Wahnsinn! Nach 2:0 noch 2:5-Pleite

Eishockey: Black Wings in Zagreb blamabel — Sonntag zu Gast in Wien

Das Black-Wings-Quartett David Kickert, Brian Lebler, Andreas Kristler und Marco Brucker darf sich von 9. bis 11. November bei der Euro Icehockey Challenge im Nationalteam beweisen.

Bis dahin heißt es der Alltag aber noch Erste Bank Liga. Und da sorgte Kristler bei KHL Zagreb für einen Traum-Auftakt. Der 28-Jährige brachte die Gäste schon nach drei Minute in Überzahl in Führung, Dan DaSilva legte danach in Unterzahl das 2:0 nach (24.).

Bittere Momente

Vorentscheidung? Denkste! Nur sieben Minuten später glichen die „Bären“ die Partie aus. Vier Strafen im Mitteldrittel brachen den guten Rhythmus der Linzer. Und es kam noch schlimmer. Die Kroaten, vor dem Spiel nur Tabellen-Vorletzter, bekamen so richtig Lust aufs Offensivspiel, legten den Stahlstädtern noch drei Eier ins Nest. So hatte sich der 19-jährige Marcel Mayrhofer sein EBEL-Debüt bestimmt nicht vorgestellt… Ein ganz bitterer Abend für die ersatzgeschwächten Wings.

Jetzt heißt es, die Niederlage schnell zu verdauen, denn schon am Sonntag (17.30/live auf www.servushockeynight.at) müssen Kopf und Beine trotz 2:5 und Reisestrapazen wieder frisch sein, geht es doch zum überlegenen Tabellenführer Vienna Capitals.