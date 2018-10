Wahnsinnsfahrt von Mühlviertler im Windschatten von Rettungsauto

Unfassbare Szenen im Frühverkehr — 51-Jähriger wollte nicht im Stau stehen und hängte sich an Blaulichtfahrzeug an

MAUTHAUSEN — Kopfschütteln über soviel Dreistheit: Unfassbare Szenen spielten sich gestern Früh im Morgenverkehr auf der B3 ab. Weil er nicht – wie alle anderen Verkehrsteilnehmer auch – im dichten Morgenstau stehen wollte, nützte ein 51-jähriger Mühlviertler die Gelegenheit und klemmte sich in Mauthausen (Bezirk Perg) hinter ein Rettungsauto, das gerade mit Blaulicht in Richtung Linz unterwegs war. Es kam zu einer regelrechten Wahnsinnsfahrt. Mit eingeschalteter Warnblinkanlage überholte der Raser aus dem Bezirk Perg hinter der Rettung ganze Fahrzeugkolonnen, raste teilweise mit weniger als drei Metern Sicherheitsabstand hinter dem Einsatzfahrzeug her, ignorierte Sperrflächen, Linksabbiegerstreifen und Sperrlinien, gefährdete und behinderte andere Verkehrsteilnehmer. Auch durch eine Rettungsgasse für das Einsatzfahrzeug am Ende der Steyregger Brücke bolzte der 51-Jährige.

Halsbrecherische Fahrt ging über 15 Kilometer

Die halsbrecherische Fahrt ging über rund 15 Kilometer bis ins Linzer Stadtgebiet. Das Team des Rettungswagens beobachtete seinen rücksichtslosen Verfolger und zeigte ihn an. Wenig später wurde er anhand des Kennzeichen von der Polizei ausgeforscht.

Als die Exekutive ihn befragte, gestand er die meisten Übertretungen und rechtfertigte sie, – allerdings weder mit einem medizinischen Notfall noch mit einer hochschwangeren Frau – er habe es wegen eines wichtigen Termins sehr eilig gehabt. Seiner Meinung nach habe er auch niemanden gefährdet oder behindert, gab der Raser an. rö