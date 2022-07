Waldbrand bei Šibenik in Kroatien – Großeinsatz und Sorge wegen Wind

In Dalmatien haben die Einsatzkräfte am Donnerstag weiterhin gegen einen am Vortag zwischen den Ferienstädten Vodice und Šibenik ausgebrochenen Waldbrand gekämpft.

Die Lage war in der Früh ruhiger, das Feuer breitete sich nicht mehr unkontrolliert aus, berichtete der kroatische Zivilschutz laut Medien. Mehr als 300 Feuerwehrleute und 50 Soldaten waren im Einsatz, unterstützt von fünf Löschflugzeugen.

Mehrere Straßen blieben am Donnerstag gesperrt. Der Waldbrand im Hinterland von Vodice hatte Busch, Wälder, Olivenhaine und Weinberge auf rund 3.300 Hektar Land erfasst.

In den Dörfern Zaton und Raslina fingen rund 20 Häuser Feuer, das Schadensausmaß muss noch festgestellt werden. Unter der Bewohnern gab es Berichten zufolge keine Opfer, einige Feuerwehrleute erlitten leichte Verletzungen.

In der Nacht auf Donnerstag war die Lage am kritischsten an der Umfahrungsstraße von Vodice. Die Einsatzkräfte verhinderten die Ausbreitung des Feuers in Richtung der Kleinstadt. Eine Entspannung für die Helfer gab es am Donnerstag nicht: Sorgen machte ihnen der Wind, der gegen Mittag aufkommen und das Feuer wieder anfachen könnte.