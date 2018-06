Waldbrandgefahr: Feuer und Rauchen verboten

In vielen Teilen des Landes gab es zuletzt keinen flächendeckenden Regen — Verordnung tritt in mehreren Bezirken in Kraft

LINZ — Auch wenn dieser Tage lokale Gewitter immer wieder übers Land ziehen — Durch die Hitze und Dürre der vergangenen Wochen und dem fehlenden flächendeckenden Regen hat die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Oberösterreichs zugenommen. Derzeit reicht mancherorts bereits eine nicht genug ausgedämpfte Zigarette, oder eine Gasscherbe aus, um einen Waldbrand entstehen zu lassen. In den Bezirken Linz-Land Perg, Freistadt, Urfahr-Umgebung, Rohrbach, Braunau, Ried und Schärding wurden bereits Waldbrandschutzverordnungen erlassen. Seit Dienstag gilt diese auch in Linz für sämtliche Waldgebiete im Stadtgebiet. Offenes Feuer und Rauchen im Wald ist bis 31. Oktober verboten ist. Ebenso sind Feuerwerke in Linz derzeit nicht erlaubt.

Kein Grillen am See

Betroffen sind alle Orte – vor allem im Linzer Süden am Pichlinger See, am Weikerlsee oder in den Traun-Donau-Auen – an denen wegen der Boden- oder Windverhältnisse das Übergreifen eines Feuers in einen benachbarten Wald begünstigt wird. „Besonders gefährlich ist dabei der Funkenflug“, warnt der städtische Förster Rudolf Horner. Schilder weisen auf die Verbote hin.

Vbgm. Bernhard Baier appelliert, die Warnungen ernst zu nehmen: „Der Waldbrand am Wochenende oberhalb der Kalvarienkirchen in St. Margarethen hat uns vor Augen geführt, wie trocken und leicht entzündlich unsere Wälder derzeit sind. Es geht daher darum, die individuelle Verantwortung wahrzunehmen und auf Feuerwerke sowie auf offenes Feuer und Rauchen im Linzer Wald zu verzichten!“

Übrigens: Ein Verstoß gegen die Waldbrandverordnung kann mit Geldstrafen von bis zu 7270 Euro geahndet werden.