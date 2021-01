Waldfonds soll Überleben der Wälder und Forstwirte sichern

42 Prozent der Landesfläche Oberösterreichs, also etwa eine halbe Million Hektar, sind bewaldet.

Stürme, Schnee, Borkenkäfer und die Erderwärmung haben den Wäldern in den letzten Jahren enorm zugesetzt. So sind in den letzten fünf Jahren acht Millionen Festmeter Schadholz angefallen.

Dieser Verlust an bewaldeten Flächen löste aber auch enorme Anstrengungen zur Wiederaufforstung aus. Die Schadflächen werden mit einem höheren Anteil an ökologisch wertvollen Laubhölzern und generell mit einer höheren Baumvielfalt wieder aufgeforstet.

„Gesunde, Klima fitte Wälder sind für die gesamte Gesellschaft von großer Bedeutung. Mit dem von Bundesministerin Köstinger präsentierten Waldfonds stehen 350 Millionen Euro Verfügung, um die Waldeigentümer bei den anstehenden Herausforderungen zu unterstützen“, so Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.

„Mit diesem Paket wird die Widerstandskraft der heimischen Wälder weiter gestärkt und die Wertschöpfungskette Holz weiterentwickelt“, ergänzte Michaela Langer-Weninger, Präsidentin der Landwirtschaftskammer OÖ.