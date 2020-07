Waldfonds wird mit 350 Millionen Euro dotiert

Der Nationalrat hat der gebeutelten Forstwirtschaft Hilfe in Aussicht gestellt. Mit den Stimmen von Koalition und FPÖ wurde am Dienstag ein Waldfonds eingesetzt, der mit 350 Millionen dotiert ist. Die Forstwirtschaft hatte zuletzt in erster Linie mit der Borkenkäfer-Plage und der Coronakrise zu kämpfen. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprach aber auch Sturmschäden an.

Der Fonds ist zuständig für die Gewährung von Zuschüssen für förderbare Maßnahmen, z.B. Wiederaufforstung, Maßnahmen der Waldbrandprävention oder mechanische Entrindung. Auch Abgeltung von Werteverlust durch Borkenkäferbefall wird über den Fonds abgewickelt.

Die NEOS störte, dass der heutige Beschluss nur ein Einmalzuckerl sei. Wichtiger wäre es aus Sicht des Abgeordneten Douglas Hoyos sich zu überlegen, wie man Forstwirtschaft langfristig attraktiv halten könne. Denn sonst werde es bald keine mehr in Österreich geben. SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Cornelia Ecker kritisierte, dass es bei dem Fonds an Transparenz und Kontrolle fehle.