Waldrapp zieht es weiter in den Süden

Ein Waldrapp hat vom Norden offenbar die sprichwörtliche Schnauze voll: Der mit einem GPS-Tracker ausgestattet Zugvogel flog nun schon zum dritten Mal von der Toskana in den Süden nach Apulien statt wie vorgesehen in den Norden, um dort den Sommer zu verbringen. Das Tier ist Teil der Population, die im Rahmen eines ursprünglich in Grünau im Almtal gestarteten Auswilderungsprojekts zweimal im Jahr die Alpen überqueren. Dabei führen die Zieheltern die Schar mit Ultraleichtflugzeugen an. Zu Beginn des Waldrappzugs Anfang der 2000er-Jahre erwiesen sich einige Tiere als äußerst flugfaul und wurden streckenweise im Auto befördert. Inzwischen fliegen die erwachsene Tiere selbstständig in ihr Winterquartier in der Maremma. In Apulien ist heuer übrigens ein zweiter Waldrapp namens „Bianca“ aufgetaucht. Das nährt die Hoffnung, dass sich die Region als Lebensraum für die Brutvögel eignet.