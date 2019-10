Wallner gewinnt im Ländle

Die Vorarlberger Landtagswahl hat am Sonntag die Ergebnisse der Nationalratswahl von vor zwei Wochen bestätigt. Die Sieger hießen auch gestern ÖVP und Grüne. Die Freiheitlichen erlebten hingegen ein Debakel und fielen hinter die Grünen auf Platz drei zurück. SPÖ und Neos legten ein wenig zu.

Laut vorläufigem Endergebnis — ohne Wahlkartenstimmen — kam die ÖVP auf ein Plus von knapp zwei Punkten (1,8) und damit auf 43,6 Prozent. Damit konnte LH Markus Wallner mit seiner Volkspartei zwar nicht an alte Zeiten absoluter Mehrheiten anschließen, jedoch bleiben ihm vier Koalitionsoptionen, von denen er freilich die Freiheitlichen bereits ausgeschlossen hat. Und der Landeshauptmann zeigte sich am Wahlabend mit dem Resultat seiner Partei „sehr zufrieden“. Man verzeichne den stärksten Zuwachs aller Parteien. Beide Regierungsparteien, ÖVP und Grüne, hätten zulegen können, die gemeinsame Arbeit sei insgesamt sehr positiv bewertet worden. Auf eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition wollte er sich aber nicht festlegen lassen.

FPÖ große Verliererin

Die FPÖ ist mit 14 Prozent und einem Minus von 9,5 Punkten allerdings die große Verliererin des Urnengangs. Persönliche Konsequenzen schloss Spitzenkandidat Christof Bitschi aber aus. Er sieht das Debakel den Vorgängen im Bund — Stichwort Ibiza und Spesen-Affäre — geschuldet. Wo es Konsequenzen brauche, sei in Wien. Was genau er darunter versteht, führte Bitschi freilich nicht aus. Man werde jetzt kantige Oppositionspolitik betreiben, um in fünf Jahren wieder „ein ganz anderes Ergebnis“ zu erzielen.

Erstmals an den Freiheitlichen vorbeigesegelt sind die Grünen, deren zweiter Platz bei einer Landtagswahl eine Premiere ist. Auf das Rekordergebnis von 2014 konnte Landesrat Johannes Rauch mit seinem Team noch einmal 1,6 Punkte draufsetzen. Die Grünen sind mit nun 18,8 Prozent logischer erster Ansprechpartner der ÖVP, wobei Rauch jedoch betonte, dass die Sache noch nicht gegessen sei. Es werde Gespräche geben, und die Voraussetzungen seien gut, noch sei aber nichts in trockenen Tüchern.

SPÖ und Neos einstellig

Wiewohl die SPÖ wohl knapp in der Einstelligkeit verharrt und somit schlechteste sozialdemokratische Landesgruppe bleibt, zeigte sich Spitzenkandidat Martin Staudinger ganz gut gelaunt. Schließlich sei die historische Trendwende geschafft und es gebe (erstmals seit 2004) wieder ein Plus. Dieses fällt mit knapp einem Punkt auf 9,5 Prozent freilich nicht überragend aus. Immerhin hat die SPÖ den Klubstatus mit drei Mandaten, der sehr schwach abgesichert war, problemlos gehalten. Ihn erstmals erreicht haben voraussichtlich die Neos, die beim zweiten Antritt von 6,9 auf 8,5 Prozent zulegen. Obwohl sie nicht an das zweistellige Ergebnis von der Nationalratswahl in ihrem Heimatbundesland herankam, war Spitzenkandidatin Sabine Scheffknecht dennoch „sehr zufrieden“. Mehr sein hätte es natürlich können, das sage aber jede Partei.

Andere Parteien werden nicht in den Landtag einziehen, die Wahlbeteiligung lag bei 60,6 Prozent — am Dienstag werden noch jene Wahlkarten ausgezählt, die in einem fremden Bezirk abgegeben wurden.

Lob der Parteifreunde

Das Ergebnis habe gezeigt, dass die Vorarlberger die bisher verfolgte Politik der Volkspartei in Vorarlberg schätzen, die seit Jahren für Stabilität und Verantwortung stehe, so ÖVP-Chef Sebastian Kurz. „Markus Wallner hat sich mit seinem umgänglichen und besonnenen Stil viel Anerkennung erworben. Er ist jemand, der nicht die Schlagzeilen, sondern die Sacharbeit und die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt. Das wird von den Wählern honoriert“, ergänzt OÖVP-Chef LH Thomas Stelzer. Auch aus den anderen Parteien kommt durchwegs Lob für die jeweiligen Parteifreunde. Der Grüne Bundessprecher Werner Kogler sieht die „Aufwärtsbewegung der Grünen in Österreich eindrucksvoll fortgesetzt“. Laut FPÖ-Chef Norbert Hofer habe man ein „stabiles Ergebnis“ erreicht und konnte die Stammwähler mobilisieren. SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner sieht den Abwärtstrend gestoppt und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger jubelt über „sensationellen Erfolg“.