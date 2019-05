Wanderer stürzte 20 Meter ab

GMUNDEN — 20 Meter stürzte am Samstag ein Wanderer über eine Felsstufe im Bereich der Kremsmauer ab. Der 32-Jährige war mit seiner Freundin in Scharnstein losgegangen. Die beiden überquerten die Gipfel des Hochsalm, Mittagssteines, Pfannsteines und Törls, ehe sie in Richtung Gipfel der Kremsmauer marschierten.

Da dieser wegen umgestürzter Bäume aber nur schwer zu erreichen war, entschloss sich das Paar vorzeitig umzukehren und den Abstieg über den Weg Richtung Grünau anzutreten. Doch auch dieser Weg war immer wieder durch Bäume blockiert. Auf der Suche nach einer möglichen Abstiegsvariante hielt sich der 32-Jährige an einem Baum fest, um über die dortige Felsstufe hinunterzuschauen.

Plötzlich gab der Baum nach, der Mann stürzte zehn Meter senkrecht und weitere zehn Meter in steiles Waldgelände ab, wo er verletzt liegen blieb. Die Freundin verständigte sofort die Rettungskräfte. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber „Martin 3“ per Tau vom Berg gerettet und im Anschluss ins Krankenhaus Kirchdorf geflogen.