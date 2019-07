Wanderer von Traunstein geborgen

Bosnier waren am Hernlersteig in ein Gewitter geraten – Blitz schlug ein

GMUNDEN — Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Sonntag am Traunstein ab. Die Bergrettung Gmunden musste zwei in Not geratene Bosnier in Sicherheit bringen.

Die beiden Urlauber – eine 29-Jährige Frau und ein 22-Jähriger Mann – waren gegen 16 Uhr über den Hernlersteig abgestiegen, als sie in ein heftiges Gewitter gerieten.

Blitz schlug ein: Frau zu Boden geschleudert

Dabei schlug ein Blitz in das Stahlseil der Wegsicherung ein. Die Frau, die sich daran festgehalten hatte, wurde durch den Stromschlag zu Boden geschleudert und geriet in Panik, teilte Wolfgang Ebner von der Bergrettung Gmunden mit. Nach einer Pause setzte das Paar den Abstieg fort, es geriet in die Dunkelheit. Die beiden waren nur mit Sportschuhen und Rucksack unterwegs.

Sie hatten weder eine Taschenlampe noch Regenbekleidung oder warme Sachen mit. Nachdem die Frau in der Finsternis erneut gestürzt war, alarmierten die Wanderer gegen 2 Uhr die Einsatzkräfte. In etwa 750 Meter Seehöhe trafen 13 Bergretter und ein Alpinpolizist auf das Paar. Die Bosnierin wurde mit der Trage ins Tal gebracht, ihr Begleiter konnte am Seil der Bergrettung selbst absteigen.

Die Bergrettung Gmunden appelliert an Wanderer, die auf den Traunstein gehen wollen, eine entsprechende Ausrüstung mitzunehmen. Außerdem sollte angesichts der kürzer werdenden Tage rechtzeitig mit dem Abstieg begonnen werden, empfiehlt Ebner.

Die Gmundner Bergretter musste in den vergangenen zwölf Tagen zu elf Einsätzen ausrücken.