Eine 55 Jahre alte Frau aus Deutschland ist am Samstagnachmittag in der Obersteiermark bei einer Wanderung in der Wörschachklamm (Bezirk Liezen) rund 40 Meter über steiles Gelände abgestürzt.

Dabei verletzte sie sich am Kopf. Ihr Mann verständigte den Alpinnotruf. Die Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber mithilfe eines Taus aus dem dicht bewaldeten Gebiet geborgen werden. Sie wurde ins Diakonissen-Krankenhaus Schladming gebracht.