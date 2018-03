Warm anziehen! Frühling legt eine Kunstpause ein

LINZ — Es wäre ja zu schön gewesen. Von Spaziergängen im milden Frühlingslüfterl, wie noch am vergangenen Wochenende, kann man in den nächsten Tagen nur träumen. Noch gibt sich der Winter nämlich nicht geschlagen. Nachdem uns am Donnerstag der Lenz dank Föhnunterstützung noch einmal mit Temperaturen bis zu 16 Grad verwöhnt, kehrt am Wochenende die kalte Jahreszeit zurück. Schon am Samstag sinken die Temperaturen in den Keller, erreichen kaum mehr als 0 Grad. Weil gleichzeitig auch eine Schlechtwetterfront aufzieht, wird es selbst bis in die Niederungen herab weiß werden. Am Sonntag wird es sogar noch kälter. Bis zu minus fünf Grad drohen. Dazu ist es meist stark bewölkt, und auch Schneefall ist möglich, der aber nicht sehr ergiebig ausfallen wird. Ähnlich dann auch die kommende Woche, die aus derzeitiger Sicht viel zu kalt ausfallen dürfte.