Warnstreiks auf deutschen Airports trafen mehr als 220.000 Passagiere

Wie erwartet haben Warnstreiks an acht deutschen Flughäfen gestern zu massiven Beeinträchtigungen im internationalen Flugverkehr geführt. Allein am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden 616 von rund 1200 Starts und Landungen gestrichen. Davon waren auch Linz-Verbindungen betroffen.

Wie bereits am Vortag angekündigt, mussten zwei Abflüge bzw. Ankünfte bei den Frankfurt-Verbindungen gestrichen werden, bestätigte man am Blue Danube Airport dem VOLKSBLATT. Die Frühmaschine hob planmäßig ab, die Abendmaschine aus Frankfurt mit Ankunft 23.00 Uhr sollte Stand später Nachmittag planmäßig in Linz landen. Am Flughafen Wien-Schwechat fielen zehn Flüge dem Streik zum Opfer.

Die Verwerfungen in den Flugplänen in Deutschland waren enorm. In Hamburg fielen 111 der geplanten 178 Abflüge aus, in München wurden rund zehn Prozent der mehr als 1000 geplanten Starts und Landungen storniert. Dem Flughafenverband ADV zufolge könnten insgesamt mehr als 220.000 Passagiere betroffen sein. Durch zahlreiche Umbuchungen wegen des Streiks könnte es auch heute auf den Flughäfen zu Verzögerungen kommen.

Die Gewerkschaft Verdi will mit den Streiks mehr Geld für das Sicherheitspersonal durchsetzen, gefordert wird ein Stundenlohn von 20 Euro brutto. Am 23. Jänner soll weiterverhandelt werden, weitere Kampmaßnahmen der Arbeitnehmer sind nicht ausgeschlossen.cs