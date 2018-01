Warnung vor Alleingängen und Protektionismus

48. Weltwirtschaftsforum in Davos gestartet – Deutsche Marken leiden unter USA-Protektionismus stark – Scharfe Kritik aus Indien an Trump

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) im schweizerischen Davos hat mit Warnungen vor der zunehmenden Abschottung einzelner Staaten begonnen. Das Motto des diesjährigen WEF, das bis diesen Freitag dauert, lautet übrigens „Für eine gemeinsame Zukunft in einer zersplitterten Welt“. Am gestrigen Eröffnungstag waren daher die Aufrufe nach internationaler Zusammenarbeit besonders laut. „Die Kräfte des Protektionismus erheben ihre Köpfe gegen die Globalisierung“, sagte Indiens Regierungschef Narendra Modi bei seiner Eröffnungsrede und wandte sich damit deutlich gegen die Strafzoll-Politik von US-Präsident Donald Trump. In dieselbe Kerbe stieß der Schweizer Präsident Alain Berset: „Misstrauen vor Multilateralität und Freihandel verstärkt bestehende Klüfte und vertieft sie noch.“ Wer sich vor Zusammenarbeit fürchte, ziehe sich aus der Welt zurück.

Unter der Abschottungspolitik der USA leiden unter anderem die deutschen Marken stark. Laut einer Studie der Unternehmensberatung Globeone gab fast jeder zweite (46 Prozent) Trump-Wähler und immerhin jeder fünfte (21 Prozent) Clinton-Anhänger an, im vergangenen Jahr weniger deutsche Marken gekauft zu haben.

Und ungeachtet des derzeitigen Wirtschaftsbooms ist eine neue Finanzkrise nach Ansicht von Topmanagern nur eine Frage der Zeit. „Wenn Leute zu selbstzufrieden sind, sollte man nervös werden“, sagte David Rubenstein, Mitgründer des US-Finanzinvestors Carlyle.