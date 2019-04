Warnung vor neuer Flüchtlingskrise

Innenminister Kickl fordert in Brief an drei EU-Kommissare Maßnahmen

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ortet eine neue Flüchtlingskrise. In einem Schreiben an die drei EU-Kommissare Dimitris Avramopoulos, Johannes Hahn und Günther Oettinger fordert Kickl die Brüsseler Behörde auf, Maßnahmen zu setzen. Kickl will nicht wieder wie bei der „Massenimmigration von 2015/2016 Däumchen drehen und warten, bis wieder zigtausende Migranten der Grenze stehen“.

In dem Brief verweist der Minister darauf, dass „jahreszeitlich bedingt und basierend auf uns vorliegenden Informationen wieder mit einem deutlichen Anstieg der illegalen Migration auf der östlichen Mittelmeer- bzw. Balkanroute zu rechnen“ sei. Er verweist auf eine „Warnung des Europol European Migrant Smuggling Centre, wonach eine großangelegte Wanderbewegung von der Türkei nach Europa vorbereitet werde“. Damit würde eine bereits volatile Situation am Balkan endgültig in eine neue Krise kippen. Zehntausende Migranten befänden sich bereits in der Region.

Mit Blick auf die EU-Wahlen müsse man, so Kickl, „gegenüber unserer Bevölkerung unsere Bereitschaft und Fähigkeiten zur Verhinderung einer neuen Krisensituation unter Beweis stellen.“

„Es gilt, eine neue Krise abzuwenden, statt darauf zu warten, bis sie ausbricht“, begründete der Innenminister gestern seinen Brief nach Brüssel.

Mehr Migranten auf östlicher Mittelmeerroute

Die Zahl der übers Mittelmeer kommenden Migranten ging zwar im März isgesamt um sieben Prozent gegenüber Februar auf 4600 Personen zurück. Dies resultiert aber aus der Entwicklung auf der Westroute nach Spanien. Auf der östlichen Mittelmeerroute wurde ein Anstieg um zehn Prozent auf gut 3000 Migranten verzeichnet, auf der zentralen Route gab es ein kleines Plus auf 225.