Warnung vor nuklearen Unfällen

Der mit Sanktionen belegte russische Oligarch Oleg Deripaska hat zu einem Kriegsende in der Ukraine aufgerufen.

„Frieden ist sehr wichtig!“, schrieb der Multimilliardär auf Telegram. Es sei verrückt, die Verhandlungen für einen Frieden weiter zu verzögern. Der für seinen guten Draht zum russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannte Unternehmer warnte zugleich vor atomaren Gefahren.

„Die Ukraine ist schon lange eine Atommacht“, sagte Deripaska. Das Land habe auf seinem Gebiet neben dem 1986 havarierten Atomkraftwerk Tschernobyl noch 15 atomare Blöcke und drei Lager für Brennstäbe. Sollte es zu einem atomaren Zwischenfall kommen, wären Russland, die Ukraine, ja ganz Europa für die nächsten 200 Jahre verdammt, sagte Deripaska.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf hingegen dem Westen „nukleare Panikmache“ vor. Lawrow hatte im Staatsfernsehen gemeint: „Alle wissen, dass ein Dritter Weltkrieg nur ein nuklearer sein kann.“ Diese Frage stelle sich aber nur in den Köpfen westlicher Politiker und nicht in denen der Russen. Dabei hatte sein Chef Putin angeordnet, die Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft zu setzen.

Lawrow betonte: „Das Gespräch über einen Atomkrieg ist jetzt im Gange.“ Das liege allein am Westen, dem Lawrow „Hysterie“ vorwarf. Der Minister kritisierte vor allem die USA scharf. „Die folgenden Vergleiche drängen sich für mich auf: Sowohl Napoleon als auch Hitler wollten einst Europa unterjochen. Jetzt haben die Amerikaner es unterjocht.“