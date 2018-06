Warriors gewannen erstes NBA-Finale gegen Cleveland

Die Golden State Warriors haben das erste Finalspiel der National Basketball Association (NBA) gewonnen. Der von Stephen Curry (29 Punkte) angeführte Titelverteidiger aus Oakland feierte am Donnerstagabend (Ortszeit) einen 124:114-(107:107,56:56)-Heimsieg nach Verlängerung über die Cleveland Cavaliers, für die LeBron James sagenhafte 51 Punkte erzielte und damit mehrere Bestmarken verbuchte.

Für „King James“ war es nicht nur ein persönlicher Endspielrekord, sondern das bereits 109. Play-off-Match mit zumindest 30 Punkten, womit er die Play-off-Bestmarke von NBA-Ikone Michael Jordan egalisierte. Dazu war es die achte Partie des 33-Jährigen in der laufenden Postseason mit mindestens 40 Punkten. Das war bisher nur dem legendären Jerry West (Los Angeles Lakers) im Jahr 1965 gelungen.

Das zweite Match der „best of seven“-Serie findet in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr MESZ/live DAZN) erneut in Oakland statt.