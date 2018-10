Was Promis wirklich sagen

Von Christian Pichler

Das begann 1998. Bundespräsident war Thomas Klestil, als „oberster Befehlshaber der Vereinspolizei“ genehmigte Klestil die Satiretruppe maschek. Ab jetzt Wahrheit, die ganze! Fritz Muliar am Buffet mit einer ORF-Dame, der Alte grummelt: „Sie haben soeben mein Hörgerät verspeist.“

Jörg Haider am Opernball. Oder doch nicht. Opernlady Barbara Rett inspiriert der Jörg’sche Wankelmut live zur Zauberflöten-Arie. Ist er weg, wieder da?

Im Wienerischen gibt es die „Maschekseite“, hergeleitet vom ungarischen Wort másik. Die andere, die Rückseite der TV-Auftritte von (Polit-) Promis erhellen maschek in den „drüber“-gesprochenen- Texten. An drei Abenden in Folge feiern die drei Herren „XX — 20 Jahre Drüberreden“ im Linzer Posthof, der Große Saal war zum Auftakt am Dienstag bummvoll.

Eine chronologische Werkschau, maschek in der Urbesetzung: der gebürtige Welser Peter Hörmanseder, Robert Stachel und Ulrich Salamun. Hörmanseder und Stachel auch aus der dienstägigen ORF-Satire „Willkommen Österreich“ bekannt, alle drei auf der Bühne famose Stimmenimitatoren.

Die Jahre fließen auf einem Großbildschirm dahin, Regierungen kommen und gehen. Jössas, ein Kanzler, Alfred Gusenbauer besucht einen Kindergarten. „Busenschauer“, kichern die Kleinen. Mama Gusi, die genauso nuschelt wie der Bua, gratuliert zum Wahlsieg: „Von der Tante soll i da zehn Euro ge’m.“ Vor Gusenbauer war Wolfgang Schüssel, an seiner Seite der fürchterlich fesche und eifrige Karl-Heinz Grasser: „Ja, Meister. Danke, Meister.“

Oft genug erzeugen die un- tergeschobenen, die „Fake“- Texte von maschek ein Mehr an Wirklichkeit. Der Größenwahn eines Hannes Kartnig (Fußballvereinspräsident), der sich als „Superminister“ empfiehlt. Die gutmütige Genervtheit des vormaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer („Bundesheinzi“), der die Exekutive in den Kampf gegen Taubendreck schickt. Maschek lieben Sprachwitz und Situationskomik, Papst Franziskus empfängt die argentinische (Ex-)Präsidentin. Ein Dialog in Wiederholungsschleife: „Ich bin die Kirchner.“ — „ICH bin die Kirche!“

Unterhaltungsfeuerwerk

Die FPÖ kommt wenig vor, zum maschek-Jubiläum hat der Dauererregungsbetrieb Pause. Der Obmann rattert und keucht im Bierzelt, an der Staatsgrenze eine Flüchtlingsbekämpfungsshow für gewogene Medien. Abgeschoben wird weiter fleißig, es trifft einen in Österreich weltberühmten Panda: „So long, Fu Long.“

Ein rasantes, außergewöhnlich präzises und saukomisches Unterhaltungsfeuerwerk. Maschek waren schon bisher witzig und gut, dieser Abend — Zwerchfell erschütternder Satire-Höhepunkt.