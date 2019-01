Was Ried mit Hirscher verbindet

Von Tobias Hörtenhuber

Flügelflitzer Marco Meilinger (dzt. Altach) und die hängende Spitze Patrick Eler (Innsbruck) gehörten (noch) nicht zu den urlaubsbedingt nur 17 Kickern, die Neo-SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner am Donnerstag erstmals nach seiner Pfeife tanzen ließ. Aber das Duo würde genau das Anforderungsprofil erfüllen, das der Zweitligist für mögliche Verstärkungen ausgegeben hat. „Sie würden auch vom Charakter her sehr gut zu uns passen“, bestätigte Baumgartner das Interesse, die Chancen auf eine Verpflichtung seien aber eher gering. Die stünden beim vereinslosen gebürtigen Linzer Orhan Vojic (vorher Wolfsburg II), der wie zwei weitere Spieler derzeit mittrainiert, besser.

Wer auch immer noch kommen mag, die Rieder wollen in ihrer Verfolgerrolle aufblühen, Spitzenreiter Wattens (sechs Punkte Vorsprung) voll fordern. Den Aufstieg möchte Baumgartner aber gar nicht groß thematisieren, vergleicht seine Herangehensweise mit einem ganz Großen des Sports: „Ein Marcel Hirscher denkt auch nicht an den Gesamtweltcup, wenn er am Start steht, sondern muss sich auf jede Stange konzentrieren.“ Will heißen: „Die Spieler müssen jeden Wettkampf am Wochenende als DIE große Herausforderung sehen.“

Zwei Teams, ein Reiseziel

Dazu wird auch schon ab nächster Woche, wenn alle derzeitigen Kaderspieler wieder an Bord sein werden, an der Taktik gearbeitet, der Feinschliff dann Anfang Februar im Trainingslager in der Türkei erfolgen. Übrigens auf derselben Anlage, auf der Vorwärts Steyr unmittelbar davor zu Gast ist.

Bei den Rot-Weißen stand der Trainingsauftakt am Mittwoch unter dem Motto „Mission Klassenerhalt“. Noch ohne die gewünschte Verstärkung für das offensive Mittelfeld. „Wir brauchen hier mehr Qualität, einen Spieler, der Ruhe hinein bringt“, erklärte Trainer Gerald Scheiblehner. Für den Verbleib in der Liga wird der Weg, nur Spieler aus der Region zu verpflichten, verlassen. „Da haben wir schon alle, die uns weiterhelfen.“

Zwei „Spätstarter“

Erst nächste Woche steigen der FC Blau Weiß Linz (Dienstag) und die Juniors OÖ (Donnerstag) ins Training ein. Erstere befinden sich weiter auf der Suche nach einem Nachfolger von Präsident Walter Niedermayr, am Spielersektor soll es keine Veränderungen geben. Auch für Goalgetter Alan gab es laut Sportchef David Wimleitner trotz des Verzichts auf den Bundesliga-Aufstieg keine Anfragen.