Was sie glauben wollen

Nachts hat sich der ruchlose Dorfrichter Adam ins Zimmer des unschuldigen Mädchens Eve geschlichen. Ein Tumult, ein Krug zerbrach. — Frau Marthe, Eves Mutter, vor Gericht. Sie glaubt den Übeltäter zu kennen: den in Eve verliebten Ruprecht. Recht soll sprechen — der Dorfrichter Adam.

Heinrich von Kleist hat in „Der zerbrochene Krug“ (Uraufführung 1808) das „Columbo“-Prinzip vorweggenommen. Der Täter von Anfang an klar, die komödiantische Dynamik ebenfalls, beschleunigt noch durch eine äußerst giftige Konstellation: Schweigt Eve (Kristin Henkel), kommt ihr Geliebter Ruprecht hinter Gitter. Sagt sie die Wahrheit, droht der Dorfrichter, seinen Trumpf auszuspielen: einen wahrscheinlich letalen Einberufungsbefehl für Ruprecht.

Der Einberufungsbefehl ist falsch wie so vieles in dieser Gerichtsfarce. Als wahr gilt, was den eigenen Vorstellungen dient. Regisseurin Cornelia Metschitzer flicht liebevoll Details des Glauben- Wollens ein, eine Mistschaufel dient dem Adam als Spiegel für nächtliche Verwüstungen im Gesicht. Fake Facts seit Menschengedenken. Premiere einer heftig beklatschten Inszenierung war am Mittwoch in der Tribüne Linz.

Theaterhaudegen im x-ten Frühling

An Rudi Müllehner als Dorfrichter hängt alles. Und Müllehner, Theaterhaudegen im x-ten Frühling, drückt dem Stück den Stempel auf. Ein Saufkopf mit wundverschmiertem Stirnband und auch sonst derangiert wie Keith Richards, der eben von der Kokospalme gepurzelt ist. Ein boshafter Wicht (dem man aber leider als Besucher die Daumen drückt), der je nach Prozessverlauf zwischen Panik und geiferndem Triumph schwankt.

Den Adam verwöhnen in geräumiger Bettstatt zwei frivole Mägde (Henkel und Paula Kühn), die auch das Empfangs- und Bestechungsgeschwader für den feinen Herrn aus der Provinzhauptstadt bilden. Samuel Pock spielt diesen Gerichtsrat, der im Sauhaufen des Adam nach dem Rechten sehen soll und doch dem Charme der Provinz zu erliegen droht. Ein Hemd übergestreift, und Pock ist augenblicklich in die Figur des Ruprecht geschlüpft. Kleider machen Leute, zur Not tut’s auch — hübscher Regieeinfall — ein sprechendes Hemd.

Lebhaft und äußerst unterhaltsam dargeboten

Alexander Lughofer lauert als Schreiber des Adam, der seinen Vorgesetzten nur zu gerne ans Messer liefern würde. Was Wunder, er übernähme gerne dessen Job. Dass die Wahrheit auf der Strecke bleibt, juckt am Ende fast keinen. Nur Frau Marthe (Kühn) sitzt verloren da und wartet, dass irgendwann ein fairer Prozess stattfinde. Kafkaesker Ausklang eines Lustspiels, lebhafter und sehr unterhaltsamer Beweis der Tribüne Linz, wie viel Saft solche gar nicht verstaubten Klassiker in sich bergen.

Bis 19. Dezember

Karten: Tel. 0699/11 399 844