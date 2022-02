Was Sie schon immer über Kunst wissen wollten

Alfred Weidinger forciert als Direktor der OÖ Landes-Kultur GmbH virtuelle und digitale Kunst. Was das ist, wollte das VOLKSBLATT wissen. Und besuchte Weidinger ganz analog im Linzer Schlossmuseum.

VOLKSBLATT: Wir werden über virtuelle Kunst sprechen. Wäre vorher zu klären: Was ist Kunst?

ALFRED WEIDINGER: Die Frage wird mir oft gestellt, ich habe dazu seine eigene Philosophie. Wenn ein Individuum festhält, dass es ein Künstler ist, muss ich das grundsätzlich ernst nehmen. Was mich als Kunsthistoriker interessiert, sind etwa historische Bewertungskriterien, die aber eh langsam wegbrechen. In der Regel sind das konservative Kriterien, hinzu kommt das Subjektive. Wenn hier zehn Leute sitzen, sprechen sie demselben Werk Qualität oder Kitsch zu – aber das ist halt so. Aber wenn sechs von zehn finden, das ist super, dann ist das ein demokratischer Prozess. So ähnlich, wie ja auch die Gesellschaft tickt. Aber noch einmal das Wesentliche: Wenn ein Individuum sich über Kunst definiert, dort fang´ ma an.

Gut, das ist der Rahmen. Wie entscheiden Sie für sich selbst, ob Sie ein Werk interessiert?

Ich geh´s sehr demokratisch an. Grundsätzlich, wenn mir ein Künstler oder eine Künstlerin etwas schickt, nehme ich das ernst. Ich bin da wirklich vorurteilsfrei. Ich bin lange genug in Museen tätig, in dieser Zeit baust du eine innere Sammlung auf. Ein Erfahrungsrechner, das Hirn beginnt zu arbeiten. Was interessant ist, was rückwärtsgewandt, was banal, was außergewöhnlich ist.

Der lange Zeit dominante Begriff des „Schönen“ fehlt. Aber damit tut sich ohnehin ein Abgrund auf?

Ja. Das macht´s nur noch schwieriger, „Schönheit“ ist ein sehr subjektiver Begriff. Was für mich wichtig ist, ob zum Beispiel ein Werk zu seiner Zeit gesellschaftlich relevant war. Diese Betrachtung ist kein subjektiver Prozess mehr, sondern lässt sich objektivieren.

Jetzt zum Virtuellen, am Beispiel Museen. Diese sind heute oft in der virtuellen Welt, im Internet „begehbar“. Was geschieht bei diesem Prozess?

Virtuelle Museen schauen genauso aus wie die physisch-realen. Das ist die banalste Form, das interessiert mich in keinster Weise. Der Realraum ist für die physische Begegnung da, um analoge Werke zu betrachten. Ich weiß, die Digitalisierung passiert heute oft, gerade in der Covid-Zeit.

Eine Notlösung?

Eine nette Spielerei, aber nicht einmal eine Lösung.

„Reale“, greifbare Kunstwerke ins reale Museum, ok. Das von Ihnen mitverantwortete Linzer Francisco Carolinum hat jetzt auch einen digitalen Standort, das DFC. Was kann sich der „klassische“ Museumsbesucher darunter vorstellen?

Das DFC hat ein eigenes Programm mit virtuellen Kunstwerken, die nur peripher etwas mit den Kunstwerken des Francisco Carolinum zu tun haben.

Beim Virtuellen, dem „Metaverse“, hakt´s in vielen Köpfen, auch in meinem. Ich bin Körper, ich nehme mit den Sinnen wahr. Wie berührt mich das Virtuelle?

Der Mensch selber ist immer schon „Metaverse“. Wir denken, wir träumen, wir wünschen. Ein Gedanke ist nicht analog, ebenso verhält es sich in der virtuellen Parallelwelt. Für Menschen sind Parallelwelten nichts Neues, vom ersten Augenblick an.

Der Säugling, der im gewissen Sinn die Mutterbrust visualisiert, wenn er Hunger hat und schreit?

Das Metaverse ist keine Erfindung von Mark Zuckerberg (Facebook-CEO, Anm.), sondern ist uns gegeben.

Digitale und virtuelle Kunst sind Ihnen ein starkes Anliegen, neben dem klassischen Museumsbetrieb. Ihr Antrieb?

Wesentlich ist, dass wir den Anschluss verloren haben. In den 1970ern, 1980ern wurde digitale Kunst stark gezeigt. Dann trat wieder die klassische Malerei in den Vordergrund und die Kunstmuseen haben viel verabsäumt. Jetzt ist Digitales wieder viel präsenter als noch vor zwei Jahren. Und jetzt sind wir von der digitalen Kunst so wahnsinnig überrascht, weil wir die eigene Geschichte nicht kennen. Wenn Besucher sagen „Des is aber Schrott“, darf keiner nachtragend sein. Die Museen haben diese Linie stark vernachlässigt und fangen jetzt wieder an, sich mit digitaler Kunst seit den 1950ern zu beschäftigen.

Eine wichtige lokale Spur ist der Künstler Herbert W. Franke, dem das Francisco Carolinum ab 17. März eine Ausstellung widmet.

Franke ist damals, in den frühen 1950ern, ausgelacht worden! Durch seine Arbeit bei Siemens hatte er Zugang zu Großrechnern. Er wollte Oszillographen (zeigen den Zeitverlauf von elektrischen Spannungen an, Anm.) Bilder abringen. Ein ruhiger Mann, nicht interessiert an Eigen-PR, der kaum beachtet sensationelle Werke schuf. Ein Mensch mit großer Visionskraft, Mitgründer der Ars Electronica. Mit Franke auch ein Bekenntnis zum Kulturstandort Linz, das sich ja der Medien- und zeitgenössischer Kunst verschrieben hat.

Mit ALFRED WEIDINGER sprach Christian Pichler