„Was uns etwas Emotionales“ manchmal fehlt, ist

Auch wenn die Salzburger Festspiele 2018 unter dem Motto „Passion, Ekstase, Leidenschaft“ stehen, hat sich bei der Eröffnung in der Felsenreitschule der offizielle Festredner Philipp Blom mit der scheinbar unemotionalen Aufklärung auseinandergesetzt. Doch Blom verband sein Plädoyer für eine neue Aufklärung mit einem Appell an die Rehabilitation der Leidenschaft. In Zeiten eines parodierten Aufklärungsverständnisses, das Rationalität durch Rationalisierung ersetzt habe, sei die Entwicklung einer neuen Aufklärung vonnöten. Diese müsse den Menschen als leidenschaftliches Wesen, als Teil der Natur und zur Empathie fähigen Primaten verstehen. „Was wäre, wenn eine neu, dringend gebrauchte Aufklärung mit einer Rehabilitierung der Leidenschaft beginnen würde?“ Es bedürfe wieder der Lust am riskanten Denken: „Wer bereit ist, die Dynamik des aufgeklärten Denkens gegen die Dogmen der Gegenwart zu kehren, wer bereit ist, riskant zu denken, kann Teil einer Zukunft werden, in der es sich zu leben lohnt.“

Musikalischer Rahmen von Bernstein und Von Einem

Am Pult zur Eröffnung stand Kent Nagano, der bereits Pendereckis „Lukaspassion“ zum Start der traditionelle Ouverture Spirituelle dirigiert hatte. Gestern leitete er das Mozarteumorchester und sorgte unter anderem mit Werken des Jahresregenten Leonard Bernstein und Gottfried von Einem für die musikalische Rahmung.

Offiziell wurden die Festspiele, die bis 30. August Salzburg zum internationalen Nabel der Musik- und Theaterwelt machen, von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet — vor einer geballten Prominenz aus Politik und Kultur. Auch Van der Bellen forderte in seiner Rede Leidenschaft für Europa. „Hüten wir uns vor freiwilliger Verzwergung.“ Es gebe die alte nationale Souveränität in einer globalisierten Welt nicht mehr, betonte Van der Bellen: „Wir brauchen dieses vereinte Europa. Davon bin ich leidenschaftlich überzeugt.“

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer erinnerte in seiner poetischen Ansprache an die Metamorphosen unserer Gesellschaft und die Frage des Vergessens in Zeiten einer Erinnerungskultur wie etwa dem heurigen Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges. Die Frage sei, ob sich die Menschheit ändere. „Vielleicht steht unsere Metamorphose noch in einem Stadium der Verpupptheit, vielleicht warten wir bloß darauf, wie Schmetterlinge in freiem Flug eine Ahnung von Unendlichkeit zu bekommen.“

Europa und die Kunst und Kultur stellte Kulturminister Gernot Blümel als Thema über seine erste Salzburger Festspiel-Eröffnung: „Ich sehe zwar keinen übertriebenen Anlass zum Pessimismus, aber ja, die Unterschiede zwischen den Ländern in Europa sind groß“, so Blümel: „Was uns manchmal fehlt, ist etwas Emotionales: Ein Zusammengehörigkeitsgefühl.“ Und diese Bindung sei vor allem durch die Kultur zu erreichen. „Das beste Mittel gegen Europaskepsis und Krisenbeschwörer wäre wohl, wenn sich alle Pessimisten auf die Festspiele einlassen würden.“