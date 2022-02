„Was war, war“ — In Hinzenbach soll Olympia vergessen werden

Die heimischen Skisprung-Frauen wollen mit dem Heim-Weltcup in Hinzenbach von kommendem Freitag bis Sonntag die Olympia-Enttäuschung und die Corona-Sorgen hinter sich lassen.

„Das was war, war. Das kann man nicht mehr ändern“, richtet Cheftrainer Harald Rodlauer, der selbst als Kontaktperson zuhause bleiben musste, den Blick nach vorne. Die Unstimmigkeiten mit Co-Trainer Thomas Diethart seien ausgeräumt. „Es gibt dazu nix mehr zu sagen. Das Wichtigste ist, dass wir als Team für die Athletinnen arbeiten, damit der Erfolg wieder zurückkehrt“, meinte der 55-Jährige.

„Jaci“ noch nicht topfit

Gesamtweltcup von Sara Marita Kramer, Nationencup — das seien die Hauptziele bei den restlichen zwölf Bewerben. Bei diesen will auch die Oberösterreicherin Jacqueline Seifriedsberger wieder vorne mitmischen. Den Corona-Schock vor Peking hat die 31-Jährige verarbeitet.

„Corona ist positiver als eine Verletzung. So waren es drei Wochen Pause und nicht wieder ein Jahr“, erklärte „Jaci“ mit Blick auf den Kreuzbandriss im März 2020. Körperlich hat die Infektion aber Spuren hinterlassen.

„Ich bin noch nicht hundertprozentig fit, aber die Sprünge haben schon ganz gut ausgeschaut.“ Da hat sie „Covid-Kollegin“ Kramer etwas voraus. Die 20-Jährige wird erst im Hinzenbach-Training auf die Schanze zurückkehren.

Auch Sport-Landesrat Markus Achleitner freut sich auf das Highlight in OÖ und bedankte sich vor allem bei den Ehrenamtlichen, die dieses Event möglich machen. „Es ist eine Meisterleistung des UVB Hinzenbach. Was sie alle, gerade in dieser schwierigen Zeit, leisten, verdient die Wertungsnote 20,0.“

Von Tobias Hörtenhuber

Skisprung-Weltcup der Frauen in Hinzenbach

Freitag, 15: Teambewerb

Samstag, 13.45: 1. Einzel

Sonntag, 13.40: 2. Einzel

jew. live ORF 1 (Wegen der Corona-Bestimmungen keine Fans erlaubt)

ÖSV-Aufgebot: Jacqueline Seifriedsberger, Vanessa Moharitsch, Julia Mühlbacher, Ktharina Ellmauer, Sophie Kothbauer (alle OÖ), Lisa Eder, Chiara Kreuzer, Sara Marita Kramer, Eva Pinkelnig, Hannah Wiegele.