Was wirklich im UNO-Pakt für Migration steht

Von Manfred Maurer

17.200 Wörter ernten zunehmend Widerspruch. Nicht nur in Österreich. Das VOLKSBLATT hat nachgelesen, was wirklich im Globalen UNO-Migrationspakt steht.

bezahlte Anzeige

Alle reden darüber, nur wenige haben dem „Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration“ gelesen. Das Außenministerium in Wien ist nicht einmal in der Lage, eine offizielle Übersetzung ins Deutsche zur Verfügung zu stellen.

Gleich vorweg: Befürworter wie Gegner finden genügend Passagen zur Untermauerung ihres Standpunktes. Argumente der Bundesregieung für den Ausstieg aus dem Vertrag sind etwa Vermischung von Schutzsuche und Arbeitsmigration sowie eine drohende Einschränkung staatlicher Souveränität in diesem Bereich. Dabei steht schon in der Präambel gleich zweimal (Punkt 4 und 15), dass der Pakt nur „einen rechtlich nicht bindenden Kooperationsrahmen“ darstelle und „die Souveränität der Staaten“ wahre. Außerdem wird ausdrücklich darauf verweisen, dass es sich bei Flüchlingen und Migranten „um verschiedene Gruppen (handelt), die separaten Rechtsrahmen unterliegen“.

90 Mal ist im Text von Verpflichtung die Rede

Wenn der Pakt eh unverbindlich ist, wozu dann internationalen Zoff wegen einer Ablehnung riskieren? Weil rechtlich unverbindlich nicht politisch unverbindlich bedeutet. Es wäre völlig legitim, der Bundesregierung ein Abkommen unter die Nase zu halten und dessen Einhaltung zu fordern, auch wenn sie darauf verweisen könnte, dass der Pakt kein völkerrechtlich bindender Vertrag sei. Einschlägig aktive NGO würden den Pakt wie einen Vertrag behandeln — und könnten sich darauf berufen, dass die Bundesregierung sehr wohl eine Verpflichtung eingegangen ist. Denn der Begriff kommt in dem Text nicht weniger als 90 Mal vor.

Tatsächlich verpflichten sich die Unterzeichner zu Vielem. Insgesamt sind es 19 Ziele, die anzustreben und die Fortschritte dabei durch einen „wirksamen Folge- und Überprüfungsmechanismus“ zu kontrollieren sind.

Einige Punkte verdienen Zustimmung

Vieles ist unstrittig. Gegen die Ziele 8 („Rettung von Menschenleben“), 9 („Verstärkung der grenzüberschreitenden Bekämpfung der Schleusung von Migranten“) und 10 („Prävention, Bekämpfung und Beseitigung von Menschenhandel“ wird niemand etwas einwenden. Vor allem Ziel 2 verdient Beachtung: „Minimierung nachteiliger Triebkräfte und struktureller Faktoren, die Menschen dazu bewegen, ihre Herkunftsländer zu verlassen“. Hier geht es die sogenannten Push-Faktoren, die Menschen erst aus ihrer Heimat vertreiben. Doch ausgerechnet in diesem Punkt bleibt der Pakt extrem vage. Während etwa in Ziel 20 („Schaffung von Möglichkeiten für schnellere, sicherere und kostengünstigere Rücküberweisungen“) sogar ein Prozentsatz für Transaktionskosten bei Geldüberweisungen von Migranten in die Heimat genannt wird („weniger als drei Prozent“), kommen die Begriff „Korruption“ und „schlechte Regierungsführung“, die zentrale Abwanderungsmotive beschreiben, nur je einmal und das auch nur sehr allgemein vor. Sollte diese Zurückhaltung die Zustimmung von Herkunftsländern sichern?

Viele Ziele generieren Pull-Faktoren

Sehr konkret und wortreich sind dagegen Verpflichtungen formuliert, welche die Zielländer betreffen. Ziel 15 verpflichtet die Unterzeichner, „sicherzustellen, dass alle Migranten ungeachtet ihres Migrationsstatus ihre Menschenrechte durch einen sicheren Zugang zu Grundleistungen wahrnehmen können. Wir verpflichten uns ferner zur Stärkung von Leistungserbringungssystemen, die Migranten einschließen“. Ausdrücklich ist von „alle Migranten“ die Rede, die Unterscheidung zwischen irregulären und regulären fiel unter den Tisch. Ziel 18 fordert „die Investition in Aus- und Weiterbildung und Erleichterung der gegenseitigen Anerkennung von Fertigkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen“. Ziel 22 verlangt die „Schaffung von Mechanismen zur Übertragbarkeit von Sozialversicherungs- und erworbenen Leistungsansprüchen“.

Hierbei handelt es sich allesamt um Pull-Faktoren, also von Zielländern ausgehende bzw. zu setzende Migrationsanreize. Das ist allerdings weder im Sinn noch ist es die Absicht der Bundesregierung.

Muss man Migration nur positiv sehen?

Verständlich wird diese Konzentration auf Pull-Faktoren, liest man die Intention des Paktes. Migration hat grundsätzlich als positiv gesehen zu werden. Weil das nicht alle tun, enthält Ziel 17 die Verpflichtung, „unter voller Achtung der Medienfreiheit eine unabhängige, objektive und hochwertige Berichterstattung durch die Medien (zu) fördern, unter anderem durch Sensibilisierung und Aufklärung von Medienschaffenden“.

Das klingt gut, könnte aber auch als Auftrag zur Mediengängelung verstanden werden. Welche Berichterstattung paktkonform wäre, lässt die Präambel erahnen. Dort heißt es: „…wir erkennen an, dass sie (Migration, Anm.) in unserer globalisierten Welt eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung darstellt und dass diese positiven Auswirkungen durch eine besser gesteuerte Migrationspolitik optimiert werden können“. Den Bürgern sollen die Unterzeichner „objektive, faktengestützte und klare Informationen über die Vorteile und Herausforderungen der Migration vermitteln.“ Auch hier ist die Begrifflichkeit interessant: Es ist die Rede „Vorteilen“, unbestreitbare Schattenseiten von Migration werden euphemistisch als „Herausforderungen“ umschrieben.

Fazit: Dieser Pakt wird, je mehr Politikerihn genau lesen, auf noch mehr Ablehnung stoßen. Oder eben nur unterschrieben, weil er rechtlich zu nichts verpflichtet.