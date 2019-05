„Wasser bleibt in öffentlicher Hand“

Was die Versorgung mit Trinkwasser betrifft, hat es Österreich doppelt gut: Zum einen kann der Verbrauch zu 100 Prozent aus heimischen Quell- und Grundwasservorkommen bereitgestellt werden, zum anderen müssen für die Vollversorgung nur drei Prozent des vorhandenen Trinkwasseraufkommens verwendet werden.

Wasser, so sagte Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gestern bei einer Enquete des Bundesrats, sei als Produkt „zu einer Selbstverständlichkeit geworden“. Für Köstinger und auch Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) steht auch völlig außer Streit, dass es zu keiner Privatisierung beim Trinkwasser kommen werde.

Kein Zentralismus

Damit spielen sie auf die heiß debattierte EU-Trinkwasserrichtlinie an, die immer wieder für Verunsicherung sorgt. Aber, so betonte der ÖVP-Fraktionsvorsitzende im Bundesrat, Karl Bader, bei der Enquete: Österreich wolle über seine „Trinkwasserversorgung selbst entscheiden und in diesem Bereich keine Kompetenzen nach Brüssel abgeben“, man brauche keine „zentralistische Regelung, die nur unser Wasser teurer machen würde“.

Für Köstinger ist es „eine absolute Priorität“, dass die Versorgung „in öffentlicher Hand bleibt“. Sie verwies nicht nur darauf, dass Österreich seit 1959 nicht weniger als 61 Milliarden Euro in die Versorgungsinfrastruktur investiert habe, neun von zehn Haushalten seien an Trinkwasser- und Abwasserleitungen angeschlossen.

Vielmehr, so die Ministerin, würden weiterhin jährlich 80 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt, weil der Klimawandel für die Versorgungssituation neue Herausforderungen bringe. Es brauche Leitungen, die das Wasser besser über Österreich verteilen können, weil durch den Klimawandel die Kluft zwischen Regionen mit unterschiedlichen Trinkwasservorkommen noch größer werde, hieß es bei der Enquete von Expertenseite. Auch steige der Wasserbedarf durch das starke Bevölkerungswachstum.