Wasser marsch!

Gerade einmal sieben Wasserstoffautos wurden im Vorjahr in Österreich neu zugelassen und bundesweit gibt es bis dato nur vier Tankstellen. Dennoch gilt unter Experten der Wasserstoffantrieb als nächstes großes Ding in Bezug auf die Antriebstechnologien. Ein großes Ding – das es allerdings schon gibt – ist der Hyundai Nexo, zweites Wasserstoffauto der Südkoreaner. Das SUV, das stilistisch mit seinem scheinbar schwebenden Dach und der schwungvollen Linienführungen stilistisch Anleihen an einem Coupé nimmt, zeigt dabei in jeder Hinsicht den aktuellen Stand der Technik.

So fährt der aerodynamisch geformte, 78.000 Euro teure Fünfsitzer mit seinen äußerst schlanken LED-Scheinwerfern mit nahezu allen Features vor, die es derzeit zu haben gibt, was bei einer 360-Grad-Kamera und Einparkhilfe anfängt, sich über adaptiven Tempomaten, Sitzheizung (auch für den Fond) und Lenkradheizung fortsetzt und bei Spurhalteassistent, Keyless open, Verkehrszeichenerkennung, automatisch einblendenden Kamerabildern im Cockpitdisplay beim Spurwechsel und Sprachsteuerung endet.

Der aerodynamische, schwungvolle äußere Eindruck setzt sich auch im hochwertigen und sehr gut verarbeiteten Innenraum fort, der von einer frei schwebenden Mittelkonsole mit 40(!) Knöpfen dominiert wird, unter dem sich ein großer Stauraum befindet. Die Infos wiederum werden auf zwei Displays (12,3 Zoll in der Mitte und sieben Zoll hinter dem Lederlenkrad) digital dargestellt. Die Menüführung via Tasten, Touchbefehl oder Sprachsteuerung funktioniert intuitiv und rasch. Das Platzangebot auf den Ledersitzen ist vorne wie hinten mehr als ausreichend und die Übersicht lässt nichts zu wünschen übrig.

Beim Fahren offeriert der 163 PS starke Nexo seine Stärken beim Spurt, ab 130 Sachen müht er sich dann doch etwas mehr.

Typenschein Hyundai Nexo Level 6 Preis: ab € 78.000,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 78.000,-; einen Hyundai Nexo gibt es ab € 78.000,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 0 jährlich

Garantie: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung, 5 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung, 5 Jahre max. 200.000 km Batteriegarantie

Service: alle 10.000 km bzw. jährlich Technische Daten:

Motor: Permanentmagnet-Elektromotor, 120 kW/163 PS, max. Drehmoment 395 Nm, elektrische Nenndauerleistung 31,5 kW/42,8 PS, Lithium-Ionen-Polymer-Batterie, 1,56 kWh Nennkapazität, 40 kW Nennleistung, 240 V Nennspannung

Getriebe: einstufiges Automatikgetriebe

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 179 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,5 s

Leistungsgewicht: 11,5 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 0,77/0,89/0,84 kg

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 1,1 kg

CO2-Ausstoß: 0 g/km

NOx: 0 g/km Eckdaten:

L/B/H: 4670/1860/1640 mm

Radstand: 2790 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1874/2340 kg

Kofferraum: 461-1466 Liter

Tank: 6,33 kg/156,6 Liter (Wasserstoff)

Reifen: 4 x 245/45 R19 102V auf 19“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/ACC/LKA/BSD/RSR/TPMS

Airbags: 6

Der leicht zum Untersteuern neigende Koreaner ist zudem recht hart gefedert während die Lenkung genau und schnell reagiert. Ein Kompliment, das auch für die Bremsen gilt. Wer übrigens nicht so gerne bremst, verwendet das vierstufige Energierückgewinnungssystem (vulgo Rekuperation), das via Paddels am Lenkrad eingestellt werden kann. In der Praxis kommt man mit 1,1 Kilo Wasserstoff hundert Kilometer weit, was im Falle des Nexo eine Reichweite von gut 550 Kilometern ermöglicht. Bei den Kosten liegt man beim Kilopreis von neun Euro ungefähr im Bereich eines Benziners, der sieben Liter verbraucht. Das Tanken dauert übrigens gerade einmal fünf Minuten. Das Prozedere an der Zapfsäule ist eine Spur umständlicher als bei einem Verbrenner aber spätestens beim dritten Versuch kein Problem mehr.

Übrigens handelt es sich streng genommen bei einem Wasserstofffahrzeug auch um ein E-Auto. Die Funktionsweise ist lediglich eine etwas andere, als bei batteriebetriebenen Fahrzeugen. Und zwar wandelt im Nexo eine Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle Sauerstoff und Wasserstoff in elektrische Energie mit Wärme und Wasser als Beiprodukten um. Die Brennstoffzelle an sich nutzt eine chemische Reaktion, um elektrische Energie zu erzeugen. Verkürzt gesagt: Das Wasserstoffatom wird in Proton und Elektron gespalten, die dann getrennte Wege gehen. Dabei müssen die Elektronen einen weiteren Weg über einen elektrischen Verbraucher nehmen, wodurch ein Stromkreislauf entsteht, der dann eben das Fahrzeug antreibt. Im Fall des Nexo haben die Hyundai-Ingenieure diese Technik bis zu einem Wirkungsgrad von etwa 60 Prozent weiterentwickelt. Zum Vergleich: Ein Dieselmotor kommt auf 50 Prozent, ein Benzinmotor auf 30 Prozent.

Die drei an Bord befindlichen Wasserstofftanks unter dem Gepäckabteil gehen aber zu Lasten des Ladevolumens. Mit 461 Litern fasst der 4,67 Meter lange Nexo um 41 Liter weniger als der mit Verbrennungsmotor laufende 4,48 Meter lange Hyundai Tucson. Der zehn Zentimeter längere Santa Fe bietet sogar 625 Liter Stauraum. Und der ansonsten flüsterleise Nexo wartet nach Abstellen des Motors mit einer Überraschung auf. Dann pfeift und surrt es für etwa zehn Sekunden, als würde ein Düsenjet seine Maschinen abstellen: Aber keine Angst, das System putzt nur die Leitungen durch, damit sich beispielsweise keine Eiskristalle festsetzen.

Fazit: Wir geben es zu, wir haben uns verliebt in das leise, perfekt verarbeitete, spurtstarke und umfangreich ausgerüstete umweltfreundliche Wasserstoffauto. Kritikpunkte? Der Preis ist mit 78.000 Euro saftig und das Tankstellennetz ist de facto nicht vorhanden – doch für Letzteres kann der Nexo nichts.