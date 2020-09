Wasseraufbereiter BWT will 60 Stellen streichen

Der Wasseraufbereiter BWT will bis Ende September am Standort Mondsee 60 Stellen streichen. Weitere sind von Auslagerungen betroffen, berichteten die “Oberösterreichischen Nachrichten” (OÖN) am Samstag. Vorstandschef und Eigentümer Andreas Weißenbacher nennt das Einsparungs- und Umstrukturierungsprogramm eine “Erfrischungskur”.

Die 60 betroffenen Mitarbeiter werden vor allem in der Holding in der Zentrale in Mondsee gekündigt. Zudem wird die Marketingabteilung in eine eigene Planet Blue Marketing GmbH ausgelagert. Insgesamt sind 100 der 800 Mitarbeiter der Firma betroffen. Eigentlich wollte Weißenbacher in der Coronakrise niemanden kündigen. Mit dem Aus der Kurzarbeit kamen aber dann die Restrukturierungen.

Weißenbacher sagte in den OÖN, die Unternehmenszentrale müsse “effizienter” werden. BWT macht 80 Prozent seines Umsatzes mit Geschäftskunden – unter anderem der Hotellerie. Dort gab es im Zuge der Coronakrise massive Einbrüche. Dennoch möchte das Unternehmen den verlorenen Umsatz wieder aufholen und will mit Werbeeinsatz das Geschäft mit den Wasserfiltern ankurbeln.