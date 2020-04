Die Wasserrettung Ebensee (Bezirk Gmunden) hat Freitagmittag einen erschöpften Kitesurfer aus dem Traunsee gezogen. Der 39-Jährige war wegen Böen mit dem Schirm in das zwölf Grad kalte Wasser gestürzt.

Er schaffte es nicht mehr abzuheben und versuchte an Land zu schwimmen, was ihm wegen der Strömung und dem Wind nicht gelang. Insgesamt waren an seiner Bergung 20 Helfer beteiligt, so die Polizei.