Wassersport als Alternative

LINZ – Wer es sich dieser Tage einrichten kann, sollte die heißen Temperaturen für Aktivitäten im kühlen Nass nützen. Die anderen könnten in den Ferien oder im Urlaub die nassen Trends ausprobieren.

Nach wie vor hoch im Kurs sind die unterschiedlichsten Varianten von Stand Up Paddling – egal, ob ganz normal oder Stand Up Yoga oder mit Touren durch Kanäle, etwa an der Donau. „Stand Up Paddling macht nicht nur Spaß, der Balance-Akt am Surfbrett ist nebenbei ein kräftigendes Ganzkörper-Workout“, weiß Adrian Schimetschek von Decathlon. Besonders gestärkt werden dabei der Rumpf, durch die Paddelschläge werden die tieferen Muskelschichten aktiviert. Diese Wassersportart eignet sich auch für Familien, wichtig ist aber, dass die Boards mit der Größe der Kinder übereinstimmen und sicherheitshalber sollten sie Schwimmwesten tragen.

Kayak-Touren sorgen für einen Kick, sind aber gar nicht so einfach. Denn nur durch eine aktive Zusammenarbeit kommt man beim Kayak-Fahren vorwärts. Diese Erfahrung ist für das Teambilding in Unternehmen interessant. Ein heißer Tipp ist, bei derartigen Ausflügen an wasserfeste Taschen zu denken, denn es kann schon ordentlich nass werden.

Schnorcheln im Binnenland ist in Österreich durchaus auch möglich. Beim Scuben oder Fluss-Schnorcheln kann man das Land aus einer anderen Perspektive entdecken. In der Traun können erfahrene Sportler aber auch Tauchanfänger Hechte, Forellen und Flusskrebse finden.

Badeseen sind noch erfrischend

Für abgehärtete Schwimmer bietet sich derzeit der Hallstättersee mit 17 Grad Wassertemperatur als Ausflugsziel an, der Traunsee hat 18 Grad zu bieten. Ebenso kühl ist der Tiroler Achensee mit 17 Grad, zu den Kältepolen zählen auch der Altausseer See (17 Grad) oder der Grundlsee (18 Grad).