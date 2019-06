Weber schwimmen die Felle davon

Von Manfred Maurer

„Manfred Webers Chancen sind nicht gestiegen“ — ein dem EVP-Kandidaten für den Chefsessel der EU-Kommission nahe stehender Brüssel-Insider zeigt im VOLKSBLATT-Gespräch den Realitätssinn, den der Parteifreund selbst noch hinter Zweckoptimismus verbirgt. Doch die großen Fraktionen im EU-Parlament haben gestern ihre Verhandlungen auf kommende Woche verschoben. Weber und seine EVP konnten das Parlament also nicht dazu bringen, vorm Sondergipfel am Sonntag ein Ass auszuspielen: Die Einigung auf einen gemeinsamen Kandidaten für die Juncker-Nachfolge wäre eine starke Vorgabe für die Staats- und Regierungschefs gewesen, die um die Vergabe von fünf EU-Spitzenjobs ringen.

Einen Kandidaten des Parlaments könnte der Gipfel nicht so einfach übergehen, wie keinen Kandidaten. Nun tun sich die leichter, die — allen voran Frankreichs Emmanuel Macron — lieber selber Headhunter spielen.

Gemeinsamer Nenner des EU-Parlaments zu klein

Vor dem Gipfel werden die Fraktionschefs von EVP, Sozialdemokraten und Grünen am Sonntag Ratspräsident Donald Tusk noch einmal verdeutlichen, dass nur einer der Spitzenkandidaten Kommissionschef werden könne. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Auf einen Namen — Manfred Weber oder Frans Timmermans von den Sozialdemokraten — konnte man sich nicht einigen.

Ob beim Sonntagsgipfel schon ein Personalpaket geschnürt wird, steht in den Sternen. Fix ist, dass nächste Woche der neue EU-Parlamentspräsident gekürt werden soll. Die — schon von Dienstag auf Mittwoch verschobene — Wahl wird umso spannender, sollte der Gipfel ohne Einigung bleiben. Dann wollen nämlich Sozialdemokraten und Liberale auch keinen Parlamentspräsidenten wählen. In der EVP gibt es andere Überlegungen: Man könnte ja schon einmal den Parlamentschef küren, aber auf keinen Fall einen EVP-ler, sondern einen Kandidaten von Sozialdemokraten oder Liberalen. So sänke deren Chance auf den von Weber angestrebten Job.

Für Weber das „schlechteste Szenario wäre“, so der Insider, „wenn der Gipfel einen tollen EVP-Kandidaten vorschlägt, der nicht Weber ist“. Dann könnte die Unterstützung für Weber bröckeln.

Immer wieder genannt: Brexit-Unterhändler Michel Barnier. Auch zu hören: der Name des kroatischen Premiers Andrej Plenkovic. Als Joker — weil Frau und Osteuropäerin — gilt die bulgarische Ex-EU-Kommissarin Kristalina Georgiewa.

Ein Kandidat für die Juncker-Nachfolge scheint sich der Realität schon gebeugt zu haben: Timmermans hat sein EU-Mandat angenommen. Wird er der Parlamentspräsident?