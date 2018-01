Wechsel bei ÖH-Vorsitz an der JKU

Nach 500 Tagen als ÖH-Vorsitzende legt Helena Ziegler (AG) mit 23. Jänner ihr Amt als Vorsitzende der ÖH JKU nieder. Die AktionsGemeinschaft Linz wird als stimmenstärkste Fraktion Edin Kustura, bereits bisher 2. stellvertretender ÖH-Vorsitzender und AG-Obmann, als ihren Nachfolger nominieren. „Nach insgesamt neun Semestern in der ÖH, davon drei erfolgreichen Semestern als Vorsitzende, werde ich mich wieder verstärkt auf mein Studium konzentrieren“, so Ziegler. Als Mandatarin der Studienvertretung Jus wird sie sich weiterhin für die Anliegen der Linzer Studierenden einsetzen. „Mein Ziel ist es, die Studienbedingungen an der JKU weiter zu verbessern, damit wir unser Studium schneller abschließen können. Wir wünschen uns mehr Prüfungen in der Mitte des Semesters und Angebote im Sommer“, stellt Kustura sein Programm vor.

Der Wechsel wird bei der Sitzung der Universitätsvertretung am 23. Jänner vollzogen werden. Die AG stellt 7 von 15 Mandaten. Seit der ÖH-Wahl im Mai 2017 gibt es eine Koalition mit der ÖSU (ein Mandat).