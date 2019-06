Wechsel in Hagenberg

In Hagenberg steht im Oktober ein Bürgermeisterwechsel an. Kathrin Kühtreiber-Leitner (M.) wird nach zehn Jahren ihr Amt aus beruflichen Gründen abgeben. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen.

Bis Herbst werde ich noch einige Projekte an den Start bringen und ein gut geführtes Gemeindeamt samt zukunftsfitten Gemeindefinanzen übergeben“, so Kühtreiber-Leitner. Als Bürgermeisterkandidat der ÖVP stellt sich David Bergsmann (l., im Bild auch Vbgm. Thomas Eder) zur Verfügung.

Bergsmann ist seit dieser Periode in der Gemeindepolitik tätig und auch Obmann des Musikvereines Hagenberg. „Ich möchte in den nächsten Jahren die Kontinuität und Stabilität beibehalten, darauf achten, dass wir ein gesundes Wachstum haben, wichtige Projekte für Hagenberg umsetzen, die Infrastruktur dafür schaffen und ausbauen“, so Bergsmann. Die Wahl erfolgt durch den Gemeinderat, die Verteilung: ÖVP 13, Grüne 5, SPÖ 4 und FPÖ 3.