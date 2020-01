Wechsel-Sitzung im Landtag

Wie vom VOLKSBLATT bereits angedeutet, war die Budgetsitzung des oberösterreichischen Landtags Anfang Dezember die letzte Landtagssitzung, an der Grünen-Landesrat Rudi Anschober (2. v. l.) auf der Regierungsbank Platz genommen hat. Der designierte Sozialminister war mit 16 Jahren und knapp drei Monaten längstdienendes Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung, dieser „Titel“ geht nun an Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (3. v. l.). Er ist seit 7. Oktober 2010 Regierungsmitglied.

Der Wechsel von Anschober zum neuen Grünen-Landesrat Stefan Kaineder wird, wie berichtet, in der Landtagssitzung am 30. Jänner über die Bühne gehen, womit der grüne Landessprecher Kaineder seinen Kurzaufenthalt im Nationalrat — er war als oberösterreichischer Listenerster seit 23. Oktober 2019 Mandatar im Hohen Haus und bis zum Budgetlandtag Landtagsabgeordneter — auch schon wieder beendet hat. Klar dürfte damit sein, dass Kaineder Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl 2021 wird, diese Frage hatten die Grünen bisher nicht entschieden.

Zudem gibt es in der Sitzung am 30. Jänner weitere Rochaden: Nach dem Rücktritt von Viktor Sigl wird OÖVP-Abgeordneter Wolfgang Stanek neuer Präsident, zudem ziehen Gertraud Scheiblberger und Christian Kolarik anstelle von Annemarie Brunner und Sigl neu für die OÖVP in den Landtag ein. Zudem wird Judith Ringer den Platz von Doris Schulz im Bundesrat übernehmen. Für die Grünen kommt Johanna Bors als Nachfolgerin von Kaineder in den Landtag.