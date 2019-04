Wechsel von Oliver Glasner vom LASK zu VfL Wolfsburg nimmt Gestalt an

Der Wechsel von Oliver Glasner zum deutschen Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg zeichnet sich immer deutlicher ab. LASK-Präsident Siegmund Gruber bestätigte am Mittwoch Nachmittag, dass der deutsche Klub an den LASK herangetreten sei, um mit dem 44-Jährigen in Verhandlungen treten zu dürfen.

Glasner war zuletzt ja immer wieder mit Klubs in Österreich (Salzburg) und Deutschland (Stuttgart, Wolfsburg) in Verbindung gebracht worden, nun dürfte der VW-Werksklub das Rennen machen.

Denn der LASK hat immer betont, dass er Spielern wie Trainern bei einem entsprechenden Angebot von einem großen Klub keine Steine in den Weg legen werde. Fix ist aber, dass eine entsprechende Ablöse fällig wird, hat doch Glasner bei den Athletikern einen Vertrag bis 2022.