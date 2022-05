Wechselraten bei Strom und Gas wegen hoher Preise rückläufig

Die Zahl jener, die ihren Strom- oder Gaslieferanten gewechselt haben, ist heuer zurückgegangen. Nur noch 93.713 Haushalte und Unternehmen suchten sich im ersten Quartal 2022 einen neuen Strom- oder Gaslieferanten, das ist bei Strom ein Minus von fast 23 Prozent und bei Gas ein Minus von 14 Prozent. Grund sind die stark gestiegenen Preise und der Rückzug von Anbietern, die in der Vergangenheit Kunden mit Kampfpreisen und hohen Rabatten lockten.

„Vor allem bisher günstige Lieferanten können die massiven Preissteigerungen am Großhandelsmarkt kaum abfedern und geben diese an ihre Kundinnen und Kunden weiter. Einige Lieferanten haben sich vom Markt zurückgezogen, andere beschränken sich nur mehr auf das eigene Versorgungsgebiet. Dadurch gibt es derzeit auch kein Potenzial beim Wechsel des Strom- und Gaslieferanten, was sich wiederum in den Wechselzahlen widerspiegelt“, erklärte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Dienstag in einer Aussendung.