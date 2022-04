Weckruf: „So kann man nicht Meister werden“

Aufgeschoben soll nicht aufgehoben sein. Die Meisterparty „dahoam“ der Steelvolleys Linz-Steg (o. in schwarz: Urias und Gebhardt) platze mit der 1:3-Niederlage gegen Sokol/Post am Montag zwar, nun will man aber am Mittwoch (20.15/live ORF Sport+) den dritten Volleyball-Meistertitel in Serie fixieren.

„Natürlich wäre es schöner gewesen, den Titel hier in Linz zu feiern“, meinte Kapitänin Lilly Hager beim Anblick der gut gefüllten Halle niedergeschlagen.

Nach einer knallharten Analyse gilt es für die „Steelgirls“, in Wien wieder ein anderes Gesicht zeigen. Service, Block, Angriff — nichts funktionierte wie in den beiden Finalspielen davor.

„Da muss man ihnen auch die Wahrheit sagen. So kann man nicht Meister werden“, sprach Cheftrainer Roland Schwab Klartext. Aber nicht nur im spielerischen Bereich passte einiges nicht. „Wir haben nicht die Stimmung am Feld gehabt, die wir gebraucht hätten“, gestand Hager.

„Mental schwierig“

Da vermisste man vor allem die Lautstärke und Energie von Andrea Duvnjak. Die 20-Jährige ließ es sich trotz Kreuzbandriss nicht nehmen, in der Dress auf der Bank Platz zu nehmen und ihr Team lautstark anzufeuern.

„Ich bin ja Spielerin“, schmunzelte die Mittelblockerin. Nachsatz: „Mental ist es noch immer schwierig.“ Während des Aufwärmens absolvierte sie mit Stegs Physiotherapeutin einige Übungen. Eine OP wird erst nach einer weiteren Untersuchung beim ÖVV-Teamarzt erfolgen.

Von Tobias Hörtenhuber