Weihnachten gemeinsam mit Seniorenbund feiern

Um alleinstehenden Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit zu bieten, den Tag des Heiligen Abends in netter Atmosphäre zu verbringen, lädt der OÖ Seniorenbund zum gemeinsamen Feiern ein. In der Landesgeschäftsstelle im Linzer Heinrich-Gleißner-Haus können sich alle Interessierten am 24. Dezember ab 10 Uhr in netter Atmosphäre auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Mit Kaffee, Tee und Keksen, dem gemeinsamen Singen von Liedern sowie einer Fahrt mit dem Bummelzug und einem Besuch der Domkrippe. Landesobmann LH a.D. Josef Pühringer und Landesgeschäftsführer BR Franz Ebner werden die einzelnen Programmpunkte begleiten. Es ist es auch möglich, nur bei Teilen des Programmes mit dabei zu sein. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist allerdings eine telefonische Anmeldung unter 0732/775311 oder via E-Mail unter organisation@ooe-seniorenbund.at aber verpflichtend. Es gibt noch freie Plätze.

