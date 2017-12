Weihnachten nur mit Jesus-Bezug

Bei der Generalaudienz am Mittwoch hat der Papst vor einer „Entartung“ des Weihnachtsfests gewarnt. Dies sei vor allem in Europa der Fall. „Im Namen eines falschen Respekts gegenüber Nicht-Christen wird jeglicher Bezug auf die Geburt Jesu gelöscht“, klagte Franziskus bei der Audienz in der Aula Paul VI. Und der Pontifex stellte klar: „Ohne Jesus gibt es kein Weihnachten. Wenn man Jesus wegnimmt, brennen keine Lichter mehr, alles wird verfälscht.“