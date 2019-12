Weihnachtsbraten gehört in den Magen, nicht in den Müll

25.500 Tonnen Lebensmittel landen pro Jahr in den Abfalltonnen — Vor allem zum Jahresende wird wieder viel zu viel eingekauft

LINZ — Bei den einen ist es der traditionelle Karpfen, bei anderen die Bratwürstel und manche greifen nur allzu gern zu Fondue oder Raclette: Allerlei Köstlichkeiten kommen heute auf die Weihnachtstische. Und natürlich auch während der kommenden Feiertage, wenn sich die Familien zum gemeinsamen Schlemmen treffen. Gerade da ist die Gefahr groß, zu viel einzukaufen oder zu kochen. Die Folge: Jahr für Jahr landen daher viele Produkte im Müll — auch solche, die noch originalverpackt und deren Mindesthaltbarkeitsdatum auch noch nicht überschritten ist. Allein in Oberösterreich werden jedes Jahr 25.500 Tonnen Lebensmittel als vermeidbare Abfälle im Restmüll entsorgt, informiert das Umweltressort des Landes. Das entspricht im Durchschnitt 17,3 Kilo pro Einwohner.

Mit ein paar einfachen Tipps lässt sich die Lebensmittelverschwendung bestmöglich vermeiden:

Einkaufen mit Einkaufszettel, damit man den Überblick bewahrt

Nein sagen zu Mengenlockangeboten (etwa: Nimm 3, zahl 2)

richtige Lagerung von Lebensmitteln, etwa Obst und Gemüse bei kühleren Temperaturen, Fleisch/Milchprodukte in möglichst ununterbrochener Kühlkette, Brot in Naturmaterialien, etc.

Restl kochen! Auch aus übriggebliebenen Lebensmitteln lässt sich so einiges „zaubern“.