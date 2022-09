Weil Kastenwagen geparkten Lkw beschädigte: Lenker zuckte aus

Alkoholisierter Türke (56) versetzte Kontrahenten aus Montenegro (20) Faustschlag und versuchte mit Gewalt, in Transporter einzudringen

Schwerwiegende Folgen hatte am Sonntagabend ein an sich harmloser Blechschaden für einen der beteiligten Autofahrer. Ein Transporter hatte an einer Tankstelle im Gemeindegebiet von Braunau beim Vorbeifahren einen geparkten Lkw touchiert.

Der 20-Jährige aus Montenegro hielt seinen Kastenwagen an und begutachtete den Schaden, der Fahrer (56) des Schwerfahrzeuges stieg ebenfalls aus.

Dass sein Lastwagen beschädigt war, brachte den Türken derart in Rage, dass er den jungen Mann zuerst beschimpfte und ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht schlug. Ein anderer Lkw-Fahrer griff daraufhin ein und hielt den 56-Jährigen zurück. Das nutzte das Opfer, lief davon und schloss sich in seinem Transporter ein.

Der 56-Jährige versuchte daraufhin, mit Gewalt in den versperrten Kastenwagen zu gelangen. Der verletzte Montenegriner holte daher die Polizei zu Hilfe. Die Beamten führten bei dem Türken einen Alkotest durch, der 1,6 Promille ergab. Sie zeigten ihn wegen Körperverletzung und Alkohol am Steuer an.