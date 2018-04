„…weil man ständig gelobt wird“

Von Philipp Wagenhofer

„Es wurde quer durch Europa ausgezeichnet, das finde ich gut“, sagt Christine Dollhofer, Leiterin des Filmfestivals Crossing Europe in Linz, über die Preisträger bei der 15. Auflage. Die Auszeichnungen seien ausgewogen zwischen Frauen und Männern vergeben worden, auch seien die filmischen Formen sehr vielgestaltig. „Die Preise repräsentieren einfach die Bandbreite des Festivals.“ Diese wurden Sonntagabend im OÖ Kulturquartier vergeben.

Von emotionalen Befindlichkeiten

Der mit 10.000 Euro dotierte Hauptpreis für den Bereich Spielfilm wurde dem in Lissabon lebenden gebürtigen Brasilianer Leonardo Mouramateus für „Antonio One Two Three“ zugesprochen. Inspiriert von Dostojewskis Erzählung „Weiße Nächte“ schildert der Debütfilm von den Ängsten und den emotionalen Befindlichkeiten der heutigen Jugend.

In der Sparte Dokumentation geht der mit 5000 Euro dotierte Preis an die Ungarin Bernadett Tuza- Ritter für „A Woman Captured“. „Mein Film handelt von Marish, einer 52-jährigen ungarischen Frau, die einer Familie über ein Jahrzehnt dient und ohne Lohn zwanzig Stunden am Tag arbeitet“, so Tuza-Ritter. Den Publikumspreis in Höhe von 1000 Euro samt Sachpreisen bekommt die Norwegerin Iram Haq für den Spielfilm „Was werden die Leute sagen“. Dabei handelt es sich um ein berührendes Drama über eine komplexe Beziehung zwischen Vater & Tochter.

Der mit 5000 Euro dotierte Hauptpreis bei den Local Artists geht an eine Regisseurin, die schon 2016 bei Crossing Europe geehrt wurde. Leni Gruber aus Wels, Tochter des renommierten Regisseurs Andreas Gruber, wird nun für ihren Kurzfilm „Schneemann“ ausgezeichnet. Ihr Film handle von einer jungen Frau, vom Dasein als Studentin und von der ewigen Suche nach Glück, auf der viele sind, beschrieb sie in einem Interview ihren Beitrag.

Mit Haltung und neuen Talenten

„Ich bin sehr zufrieden, weil dieses Konzept, europäisches Kino mit Haltung und mit neuen Talenten in Linz zu präsentieren, nach wie vor gut funktioniert und aufgeht … Es ist schon ein bisserl ,peinlich‘, weil man ständig gelobt wird — wie toll das Festival ist, wie toll die Stadt ist“, sagt Christine Dollhofer, die sich wohl wieder über rund 23.000 Besuche freuen darf. Dollhofer hat über die Jahre ein Festival entwickelt, dessen innovative Kraft in ganz Europa respektiert wird. Ein wenig mehr Budget würde auch ihre Arbeit würdigen.