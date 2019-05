Weiß er, was er tut?

Das iranische Regime ist alles andere als eine freundliche Institution. Wer sich mit den Mullahs anlegt, wird hart bestraft, ebenso Frauen, die das Kopftuch verweigern.

Außenpolitisch ist Teheran als Förderer des syrischen Diktators Assad und im blutigen Bürgerkrieg im Jemen engagiert. Der die ganze Region in Mitleidenschaft ziehende Machtkampf zwischen den iranischen Schiiten und den sunnitisch-wahhabitischen Saudis offenbart zwei grausige Seiten einer islamistischen Medaille.

Es gibt also durchaus Argumente, mit denen US-Präsident Trump seine Verschärfung der Iran-Sanktionen begründen kann. Glaubwürdiger wären diese freilich, legte er seinen strengen Maßstab auch an das von ihm gehätschelte Regime in Riad an.

Aber um moralische Rechtfertigungen geht es gar nicht. Trump wäre vielmehr gut beraten, einfach darauf zu schauen, was seine Politik bewirken kann. Tatsächlich könnten seine Sanktionen einen Umbruch in Teheran herbeiführen.

Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Hardliner dort die Reformer endgültig ausschalten sehr viel größer als die umgekehrte Variante. Sprich: Jene Fraktion, die den Iran unter anderem mit dem Atomdeal zu einem kleineren Übel entwickeln könnte, wird durch Trumps Politik geschwächt.

Weiß der Präsident, was er da tut? Wahrscheinlich nicht.