Weißer Soul trifft auf luftiges Leben

Erstens die Liebe, zweitens und drittens. Wer eine bessere Idee hat, bitte vortreten. Eben. Love, das große L wieder und wieder zur Brust genommen, „so fine, so divine“, so göttlich. Die Schattierungen der Liebe mit flockigem Pathos gesungen, den Geist der frühen Neunziger atmend. Lisa Stansfield war damals mit George Michael, mit dem sie auch ein legendäres Duett im Londoner Wembley sang, die britische Speerspitze eines erfrischend luftigen Pop- und Lebensgefühls. Shake it!

Am Samstag gastierte Stansfield im Linzer Posthof, der Große Saal war g’steckt voll. Die Fans mit der 1966 in Manchester geborenen Sängerin älter geworden, rauchen im Saal geht nimmer, Bar ist auch keine da, auf der man lustig herumhüpfen könnte. Zur Not genügt der Hüftschwung, der Exzess des reiferen Alters. Vorne auf der Bühne vergnügt sich Stansfield, sehr cool in weißer Bluse und engen Jeans, ein tänzelnder und souveräner Dauerflirt mit dem Publikum. Sie feiert dreißig Jahre, mit dem Album „Affection“ poppte 1989 eine Weltkarriere auf.

Das titelgebende, gemütlich groovende „Affection“ (Zuneigung) zum Beginn, die achtköpfige Begleitcombo mit zwei Background-Sängerinnen spielt sich warm. Stansfields Stimme noch immer ein „weißes“ Soul-Wunder, kräftig und über die Jahre ein wenig dunkler, phasenweise taucht sie damit in prickelnde Grace-Jones-Gewässer ab. Mit dem raffiniert frivolen „The Way You Want It“ zieht sie das Tempo an, beim folgenden Song köchelt die Menge. „This Is The Right Time“, es geht zur Sache, ein hinreißend fröhlicher Kracher. Zum größten Hit „All Around the World“ animiert Stansfield smart zum Mitsingen, „eins, zwei, drei, vier“, los! Knuddelige Zerknirschung nach einem Streit, „And I was oh oh so bad“, das Schatzerl ausnahmsweise verscheucht. Sonst ist sie lieb, nur in „Poison“ zeigt sie Krallen, dazu darf auch die E-Gitarre lärmen. Die Band ein zuverlässiger Begleiter, kleinere Ausritte auf den Bongos, mit Saxophon oder Trompete inbegriffen. Nach einem furiosen „People Hold On“ geht Stansfield ab, kehrt wieder im dunklen Funkelnden. „Live Together“ als Zugabe, wir sollten einander lieben und aufeinander aufpassen, sagt sie. Jemand eine bessere Idee? Ein letztes „Dankeschön“ und „thank you very very much“. Stansfield wirkt beglückt, winkt. Seelenbalsam, riesiges Konzert.